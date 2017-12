Gedenken an Terroranschlag: In Kulmbach läuten die Glocken

In und um Kulmbach werden am Abend des 19. Dezembers um 20.02 Uhr die Kirchenglocken läuten. Der Landkreis Kulmbach will damit ein hörbares Zeichen gegen Angst und Terror setzen.



Mit diesem Zeichen der Solidartät und der Verbundenheit schließt sich der Landkreis Kulmbach der Initiative von Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann aus Partnerbezirkes Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf an.





Verbundenheit übermittelt



In einem Schreiben hat Landrat Klaus Peter Söllner Naumann die Verbundenheit und Solidarität des Landkreises Kulmbach und seiner Bürgerinnen und Bürger mit den Opfern, den Verletzten und deren Angehörigen übermittelt.



Gleichzeitig betont auch er, dass es von besonderer Bedeutung ist, am Jahrestag des Anschlags ein Zeichen zu setzen: "Die Erinnerung an das Leid und den Schmerz, den dieser barbarische Akt verursacht hat, darf nicht verblassen! Der Terror darf auch nicht dazu führen, dass wir uns ihm beugen. Wir dürfen uns von unserer Angst nicht lähmen lassen, sondern müssen mit Nachdruck für unsere Werte und unsere freie Lebensweise einstehen. Wenn wir unsere Feste nicht mehr feiern und unsere Traditionen nicht mehr pflegen, haben diese Extremisten ihr Ziel erreicht", schreibt Söllner.





Um 20.02 geht es los



Als Ausdruck der Verbundenheit werden am 19. Dezember 2017, zum Zeitpunkt des Anschlages vor einem Jahr um 20.02 Uhr, die Glocken der Kirchen in der Stadt Kulmbach und den Städten, Märkten und Gemeinden des Landkreises läuten und zum Gedenken aufrufen. Für die spontane Bereitschaft zur Unterstützung gilt der besondere Dank von Landrat Klaus Peter Söllner den Dekanen Hans Roppelt für die katholischen Kirche und Dekanin Martina Beck und Dekan Thomas Kretschmar für die evangelisch-lutherische Kirche im Landkreis.



Sie werden darüber hinaus auch in den Gottesdiensten zum Gedenken aufrufen und die Betroffenen in ihre Gebete und Fürbitten einschließen.