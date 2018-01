Garden zeigen in Stadtsteinach, was sie können

Zwei Mal war die Stadtsteinacher Steinachtalhalle am Wochenende voll besetzt, als 140 Aktive der Faschingsgesellschaft den begeisterten Zuschauern zeigten, was sie drauf haben. Die tänzerischen Leistungen der Aktiven boten Anlass zu intensivem Applaus.



Die "Hugo-Crew" (Roland Bayer, Horst Kampe, Hans Hümmer und Marcel Ott) sorgten für den Auftakt - und immer wieder mit verschiedenen Auftritten für gute Laune. Faschings-Urgestein Hansi Hümmer und Marcel Ott waren es auch, die durch die beiden Nachmittage als Moderatoren führten.



Die Minigarde, die Midigarde und die Mickigarde wirbelten zur Freude des Publikums mit unterschiedlichen Tanz-Auftritten über die Bühne. Zum ersten Mal als Tanzmariechen trat Julia Limmer auf.



Mit verschiedenen Schautänzen unterhielten die Purzelgarde ("Blütenzauber") und die Minigarde ("Vaiana"). Während die Midigarde eine "Party bei den Trollen" feierte, war die Mickigarde in der alten Hutfabrik unterwegs.



Das Weiberballett erinnerte an das Jubiläum der Stadtsteinacher Faschingsgesellschaft und war auf der "Route 66" unterwegs. "Simsalabim" hieß es beim Männerballett, das im Orient unterwegs war. Die Maxigarde brachte schließlich mit ihrem Tanz unter dem Motto "Different colours - so what?" noch einen nachdenklichen Aspekt in das Programm.



Präsident Andy Sesselmann nutzte die Veranstaltung, um Ehrungen vorzunehmen. Das Treueabzeichen in Bronze des Bundes Deutscher Karneval für mindestens sechs Jahre Tanzen ging an Nicole Gomer, Maria Hempfling, Hannah Hendel, Lena Hessner, Saskia Hessner, Nelli Kunert, Franziska Münch, Nele Petzet und Shakira Siegel.



Das Treueabzeichen in Silber für mindestens elf Jahre Tanzen erhielten Alina Ehrhardt, Luisa Knoll, Selina Kraft, Lea Kuhn, Julia Lange, Sophie Leutheuser, Laura Pittermann und Karina Süß.



Das Treueabzeichen in Gold für 20 Jahre Tanzen oder Betreuen der Jugendgruppe erhielten Isolde Ortlieb, Verena Ramming, Elke Gareis, Carmen Mathes, Susanne Schramm und Saskia Wilfert.



Für besondere Verdienste übergab der Präsident den Verbandsorden des Fastnachtsverbands Franken an Stefanie Kühn und Mario Münch. Stefanie Kühn war unter anderem 2013/14 Faschingsprinzessin, sie war 14 Jahre lang Tänzerin und vier Jahre lang Trainerin der Garde.



Mario Münch war vier Jahre lang Jugendprinz, ist Leiter des Transportteams, für Requisiten, Kostüme und den Servicebereich zuständig und einer, wie es Andy Sesselmann formulierte, "auf den man sich immer verlassen kann".



Die goldene Vereinsnadel der Faschingsgesellschaft überreichte Sesselmann an Inge Rohde vom Nähteam.



Andy Sesselmann dankte neben allen Aktiven den 17 Trainerinnen, dem Näh- und Schminkteam und allen übrigen Helfern. Die Idee, einen zweiten Gardenachmittag zu organisieren, habe sich bewährt - somit könnten nicht nur die Eltern die Auftritte anschauen.



Zweiter Bürgermeister Franz Schrepfer (FW) unterstrich, dass die Jugendarbeit, die die Faschingsgesellschaft leiste, nicht mit Geld zu bezahlen sei. "In der Stadt wissen wir, was wir an Euch haben", betonte er und erinnerte daran, welche Anstrengungen es bedürfe, um eine solche Veranstaltung zu organisieren.