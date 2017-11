Füttern im Winter: Auch Vögel haben ihre Vorlieben

Mit dem ersten Schnee und frostigen Temperaturen hat endgültig die kalte Jahreszeit begonnen. Viele Menschen füttern nun in ihren Gärten wieder gerne die heimischen Vögel. Für viele Naturfreunde ist es eine lieb gewonnene Tradition, aber auch die Vögel freuen sich über ein zusätzliches Nahrungsangebot.





Naturnaher Garten hilft



"Gerade nach frostigen Nächten suchen Meisen, Finken und Spatzen nach einfachen Futtermöglichkeiten, um ihre über Nacht verlorenen Energiereserven schnell wieder aufzustocken", erklärt Martina Gehret vom LBV. Um den Vögeln in der kalten Jahreszeit jedoch richtig zu helfen, empfiehlt sie, einige Punkte zu beachten. Diese helfen auch, verschiedene Vogelarten an die Futterstelle zu locken.



Neben artgerechtem Futter, der passenden Station und Sauberkeit sollten Vogelfreunde vor allem ihre Gärten naturnah gestalten. Denn die wichtigste Voraussetzung für den Erhalt einer artenreichen Vogelwelt ist ein vielfältiger, naturnaher Lebensraum. "Ein naturnaher Garten und bunte Kulturlandschaften bieten vielen Vogelarten auch im Winter natürliches Futter wie Samen und Beeren", so Gehret.





Unordentlich ist besser



Von "unordentlichen" Gärten profitierten aber auch weitere Tiere wie der Igel, viele Insekten und andere wirbellose Kleintiere, die in Laubhaufen, hohlen Stängeln oder in längerem Gras überwintern. "Doch solche Lebensräume sind selten geworden, und richtig durchgeführt schadet etwas Futterhilfe den Vögeln sicherlich nicht. Sie schenkt zudem Groß und Klein viel Freude und ist ein wunderbares Naturerlebnis", meint Martina Gehret weiter. Jede Vogelart habe ihre Vorlieben.



Mit ölhaltigen Samen wie Sonnenblumenkernen ließen sich gezielt Körnerfresser wie Buchfink, Dompfaff und Stieglitz anlocken. Amseln und Rotkehlchen kann man mit Weichfutter wie Getreideflocken, Rosinen oder getrockneten Wildbeeren die harte Zeit erleichtern. Fettfutter eignet sich besonders gut für Spechte und Kleiber.





Kein altes Brot



Meisen, Haussperlinge (Spatzen) und Feldsperlinge dagegen nehmen fast alles an. "Altes Brot oder Essenreste gehören hingegen nicht ins Vogelhaus, da Salz und Gewürze für die meisten Vögel unverträglich sind und ihnen schaden", warnt Gehret.



Der LBV rät, ein besonderes Augenmerk auf die Herkunft von Sämereien zu legen. "Billige Futtermischungen sind oft mit Samen der Allergien auslösenden Pflanze Ambrosia oder Füllstoffen ohne Nährwert verunreinigt", warnt Martina Gehret. Sehr wichtig sei auch die Hygiene am Futterplatz. Der LBV empfiehlt für die Fütterung ein Futtersilo, in dem das Futter vor Nässe, Witterungseinflüssen und Verunreinigung durch Vogelkot geschützt ist. "Wer noch ein klassisches Futterhäuschen nutzt, in dem die Vögel beim Fressen sitzen und ihren Kot hinterlassen, sollte dieses täglich ausfegen und unbedingt regelmäßig mit heißem Wasser reinigen. Ebenso darf keine Nässe ins Futterhaus eindringen, da dies die Verbreitung von Krankheitserregern fördert", rät Gehret.



Der Futterplatz sollte sich möglichst an einer übersichtlichen Stelle, etwa zwei bis fünf Meter von Gebüschen entfernt befinden, so dass die Vögel die Umgebung gut einsehen können.



"Katzen können sich so schlechter anschleichen und die Vögel fühlen sich sicher, sind ruhiger und besser zu beobachten", rät Martina Gehret.