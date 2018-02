Für den Hochwasserschutz: Kahlschlag in der Blaich

Mit Baumfällungen und Rodungen beginnen in dieser Woche die Vorbereitungen für die weitere Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Flutmulde in Kulmbach. Wie das Wasserwirtschaftsamt mitteilt, beginnen die Arbeiten am derzeitigen Ende der Hochwasserschutzmauer im Bereich des Umspannwerks und führen entlang der Bundesstraße 289 und der Hofer Straße bis in den Bereich des Tennisplatzes.



Neben der Erhöhung des Deiches an der Flutmulde muss auch die Verrohrung des Purbachs im Bereich der Hofer Straße deutlich vergrößert werden. Zudem errichten die Stadtwerke Hochwasserpumpen am bestehenden Stauraumkanal Ängerlein.



Bäume müssen im Februar gefällt werden

Für die Schutzmaßnahmen des Freistaats Bayern ist es laut Behörde notwendig, den Wall entlang der Bundesstraße und den darauf befindlichen Bewuchs für die Bauzeit zu entfernen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Wall wieder errichtet und neu bepflanzt. Die Fällarbeiten werden vorgezogen, weil sie aus Naturschutz- und Vogelschutzgründen bis Ende Februar abgeschlossen sein müssen. Sie sind mit den zuständigen Behörden abgestimmt.



Geplant ist, so das Wasserwirtschaftsamt, dass die Bauarbeiten im Juli beginnen.