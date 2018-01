Führerschein weg nach Alkoholfahrt

Unfreiwillig musste ein 48-jähriger Kulmbacher am Donnerstagabend seine Autofahrt beenden. Beamte der Kulmbacher Polizei hatten ihn unter Alkoholeinfluss gestoppt - ihn erwartet nun ein Bußgeld samt Fahrverbot.

Kurz nach 23 Uhr geriet VW des Mannes im Kulmbacher Ortsteil Ziegelhütten ins Visier der Ordnungshüter. Bei der zunächst routinemäßigen Verkehrskontrolle schlug ihnen rasch eine merkliche Alkoholfahne ins Gesicht. Der anschließende Vortest bestätigte den ersten Eindruck - der Fahrer hatte mit mehr als den erlaubten 0,5 Promille am Steuer seines Wagens gesessen. Sein Auto blieb an Ort und Stelle stehen, er musste die Beamten zur Wache begleiten.

Die Folge seines Leichtsinns sind für den VW-Fahrer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und zwei Punkte in Flensburg, außerdem wird er für einen Monat auf seinen Führerschein verzichten müssen.