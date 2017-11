Frontalzusammenstoß im Kreis Kulmbach: 23-Jähriger vermutlich in Lebensgefahr

Unachtsamkeit mit schweren Folgen: Ein 64 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Kulmbach, der am Abend gegen 18.20 Uhr von Hutschdorf in Richtung Döllnitz unterwegs war, geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sein VW Tiguan frontal mit dem Fiat Punto eines 23-Jährigen, ebenfalls aus dem Landkreis, zusammen.



Während der Unfallverursacher mit leichten Verletzungen davonkam, wurde der junge Mann schwer verletzt. Er war in seinem Fiat eingeklemmt und musste mit der Rettungsschere aus dem Wrack befreit werden. Die Polizei wollte Lebensgefahr nicht ausschließen.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Thurnau, Kasendorf, Hutschdorf und Döllnitz. Die Löschgruppen übernahmen auch die Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle.



Beide Männer wurden ins Klinikum Kulmbach gebracht.