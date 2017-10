Freuen Sie sich auf Valaitis, Lindner und Profitlich

Ob Musical oder Krimidinner, der Kreis Kulmbach bietet ein breit gefächertes Angebot, wenn es um die Freizeitgestaltung geht. Im Folgenden geben wir einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen.



Oktober



Krimi-Begeisterte sind im Schloss Thurnau richtig. Hier wird am 14. Oktober das Stück "Ein Leichenschmaus" und am 16. Dezember "Der Spuk von Darkwood Castle" aufgeführt. Für 90 Euro erhält man nicht nur gute Unterhaltung, sondern auch ein Menü.



Wer sich für klassische Musik interessiert, hat am 15. Oktober ab 17 Uhr die Möglichkeit, ein Konzert der Hofer Symphoniker in der Dr.-Stammberger-Halle mitzuerleben. Gespielt werden das Konzert für Klavier und Orchester Nr.2 c-Moll op. 18 und die Symphonie Nr. 2 e-Moll op. 27 von Sergej Rachmaninoff. Vorverkauf Tickets gibt es ab 21 Euro bei der Tourist-Information Kulmbach und der Bayerischen Rundschau.



Am 19. Oktober findet im Kinder- und Jugendkulturzentrum "Alte Spinnerei" von 19 bis 21 Uhr ein Wohnzimmerkonzert mit dem Singer und Songwriter Georg auf Liedern statt. Ab fünf Euro Eintritt haben Sie die Möglichkeit, seinen Erzählungen, die er mit seiner Stimme untermalt, zuzuhören.



Musikalisch umrahmt ist auch der Erich-Kästner-Abend am 22. Oktober ab 17 Uhr im Museumspädagogischen Zentrum der Museen im Mönchshof. Wolfgang Krebs, Tanja Schaller und Thomas Schimmel nähern sich dem Werk nicht ehrfürchtig, sondern auf ihre eigene Weise. Das Motto: "Wir sind so frei". Dabei wechseln sich bekannte und weniger bekannte, tiefgründige und poetische, humoristische und besinnliche Gedichte, Satiren und Chansons ab, die musikalisch untermalt werden. Der Eintritt geht ab 16 Euro los.



November



Markus Maria Profitlich: "Schwer im Stress", mit diesem Programm tritt der Komiker am 4. November um 20 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle auf. Der Preis beträgt 31,95 Euro.



Des Weiteren finden im November 2 Musicals in der Dr.-Stammberger-Halle statt. Zum einen "Dschungelbuch - das Musical" am 12. November um 15 Uhr ab 16 Euro. Zum anderen die Schlager-Komödie "Ab in den Süden" am 23. November um 19:30 Uhr ab 21 Euro.



Die Städtische Musikschule lädt am 20. November zur Jazz-Session im Kommunbräu von 20 bis 22 Uhr ein. Der Eintritt ist frei.



Dezember

Auch zur Weihnachtszeit gibt es musikalische Angebote in Kulmbach. So findet am 8. Dezember um 20 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle das Weihnachtskonzert der Sophia Symphonics statt, die von Ljubka Biagoni zu Guttenberg dirigiert werden. Der Eintritt geht ab 23 Euro los.



Ab 34,90 Euro kann man am 26. Dezember um 18 Uhr den "Zauber der Weihnacht" in der Dr.-Stammberger-Halle erleben. Es wirken mit Patrick Lindner Lena Valaitis und Franziska Wiese.