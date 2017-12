Frankens beste Partystadt

Das war Wahnsinn: In den wilden Achtzigern konnte man in der Bier- und Partystadt Kulmbach die Puppen tanzen lassen. Noch heute schwärmen alle von damals, von den Diskotheken Broadway und Co. Auch das Partyvolk aus Bayreuth, Bamberg, Hof, Kronach und Lichtenfels pilgerte nach Kulmbach - heute ist tote Hose.



Wolfgang Petry war hier. Sie wissen schon: "Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle?" Oder Dschinghis Khan, Hoffmann und Hoffmann, George McCrae, Niki, die Saragossa Band und Audrey Landers, das blonde Gift aus der Achtziger-Jahre-Serie "Dallas", um nur einige Stars zu nennen. Sie tingelten durch die Klubs und traten alle im Broadway auf, das später KU, Magic und Quattro hieß.



Diskochef Weidmann: "Tierisch was los"

In den wilden Achtzigern konnte man in der Bier- und Partystadt Kulmbach die Puppen tanzen lassen. Das Nachtleben pulsierte. "Es war tierisch was los. Von überall kamen die Leute her, in Dreierreihen standen sie am Einlass an - wie in der DDR, wenn es Bananen gab", sagt Ex-Broadwaychef Peter Weidmann (71), damals die rechte Hand von Diskozar Bernhard Mückstein.



