Flüchtlinge präsentieren im Eishaus herzerwärmende Bilder

Die Bilder in der Galerie im Eishaus sind schön und aussagekräftig geworden, haben eine besondere Ausstrahlung trotz ihrer Einfachheit. Die Werke haben Laien gemalt, die eine schwere Zeit hinter sich haben, geflüchtet sind vor Krieg und Verfolgung. Sie kommen aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan und aus Äthiopien und leben seit mehr als einem Jahr im Landkreis Kulmbach. In der Stadt Kulmbach, in Mainleus, in Himmelkron und Neuenmarkt in Gemeinschaftsunterkünften.



Und die Kunst trägt zur Integration bei wie das Projekt "lingoArt for Refugees" beweist. Der langjährige Vorsitzende des Vereins Focus Europa, Lutz Benno Kracke, und Marion Kotyba haben es vor zwei Jahren initiiert und mithilfe des Landkreises Kulmbach in die Tat umgesetzt.





Fast 20 Flüchtlinge machten mit



Heuer beteiligten sich fast 20 Flüchtlinge mit ihren Sprachpaten an den Workshops, die von Marion Kotyba, Urte Reißmann und Andrea Wunderlich geleitet wurden. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 32 Bilder waren für einen Nachmittag im Eishaus ausgestellt, vorwiegend Portraits und dazu Wolkenbilder in elegischer Melancholie.



In Drucktechnik, Acryl oder als Kalligrafie. Zeichnerisches Talent und viel Herzblut charakterisieren die Unikate.



Zu den Bildschöpfern gehört auch die 19-jährige Faida aus Shiniar im Norden des Irak. Sie lebt nach einem Aufenthalt in Berlin und Bayreuth jetzt in Kulmbach. "Ich bin über eine Lehrerin in der Berufsschule auf das Projekt aufmerksam geworden, habe da viel gelernt im Umgang mit der Mentalität der Oberfranken beim Kommunizieren.". Zeichnen sei wie ein Traum für sie, sagt sie in gutem Deutsch, und: "Ich bin dankbar für die Gelegenheit, das alles erleben zu dürfen".





"Malen ist entspannend



Ihre Liebe gilt dem Portrait und das spürt man beim Anschauen ihrer Bilder. Der Junge aus Syrien neben ihr ist ebenso begeistert: " Malen ist entspannend und man hat eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung."



Für Landrat Klaus Peter Söllner, des das Projekt von Anfang an wohlwollend begleitet hat, könnten die Workshops auch 2018 wieder durchgeführt werden, wenn es denn gewünscht werde "Wir bekommen da finanzielle Unterstützung aus dem Sozialministerium", sagte er. Sein besonderer Dank galt den Sprachpaten für die ständige Nähe zu den Flüchtlingen. "Ohne sie wäre die Aktion nicht möglich gewesen." Dass alles so reibungslos funktionierte, sei auch dem Koordinationszentrum Bürgerschaftliches Engagement mit Heike Söllner an der Spitze zu verdanken.





700 Euro erlöst



Der Neudrossenfelder Bürgermeister Harald Hübner freute sich, dass die Ausstellung für einen Tag im Eishaus zu sehen war. "Das unterstreicht die Bedeutung des Kulturstandorts Neudrossenfeld und die Präsenz der Künstlervereinigung Focus Europa, die das ermöglichte."



Deren neuer Vorsitzender Stephan Jöris hatte bei seiner ersten Amtshandlung gleich eine schöne Aufgabe. Er war der Auktionär für die Versteigerung der Bilder. Nach schleppendem Beginn wuchs die Bereitschaft der zahlreichen Besucher, etwas Gutes zu tun.



Und nach einer guten Stunde waren die Unikate verkauft - mit einem Erlös von knapp 700 Euro. Das Geld soll an ein Flüchtlingswerk gespendet werden.



Marion Kotyba schwärmte am Schluss der Veranstaltung noch immer von der Begeisterung ihrer Schüler. "Wenn man den jungen Künstlern nach einer gelungenen Zeichnung in die Augen schaut, geht einem das Herz auf". Das Projekt sei gelebte Integration.