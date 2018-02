Flora Müller vom CVG ist die Regionalsiegerin

Sie alle hatten den Vorentscheid an ihren jeweiligen weiterführenden Schulen gemeistert und konnten als schulbeste Vorleser am Kreiswettbewerb teilnehmen.



Die jungen Vorleser aus den 6. Klassen mussten vor der fünfköpfigen Jury drei bis vier Minuten lang aus einem vorbereiteten Text vorlesen. Bewertet wurden dabei Aspekte wie Lesetempo, Betonung und Lautstärke, aber auch ein sicheres und sympathisches Auftreten spielten eine Rolle. "Man muss als Jurymitglied auch überlegen, wer im Wettbewerb auf der folgenden Stufe eine Chance haben kann", sagte Karin Minet, die Vorsitzende des Kulmbacher Literaturvereins.



Die nächste Stufe bedeutet der oberfränkische Bezirksentscheid Ende März/Anfang April, gefolgt vom bayerischen Entscheid bis hin zum Bundesentscheid in Berlin. "Vor etlichen Jahren hat es eine Schülerin aus Kulmbach schon einmal im Bayernentscheid auf den zweiten Platz geschafft", erzählte Miriam Sattler, die Leiterin der Bücherei am Stadtpark.



In diese Fußstapfen möchte nun Flora Müller vom Caspar-Vischer-Gymnasium treten, die den aktuellen Kreiswettbewerb für sich entscheiden konnte. Mit ihrem Text aus dem Buch "Zimt & weg" von Dagmar Bach las sie sich auf Anhieb in die Herzen von Jury und Zuhörern und konnte sich schließlich im Stechen beim Lesen eines unbekannten Textes gegen die zwei Mitfinalistinnen Phoebe Wallner vom Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium und Aysel Türkan von der Max-Hundt-Schule behaupten.



Die 11-jährige Schülerin ist ein echter Bücherwurm. Flora mag spannende Geschichten. "Ich lese immer abends im Bett, und das laut, denn leise kann ich nicht lesen", erzählte die junge Siegerin. "Ich bin sehr stolz, heute gewonnen zu haben", freute sie sich und ließ sich von ihren Schwestern und Freundinnen in die Arme schließen.