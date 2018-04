Fledermäuse wohnen im Bunker

In den siebziger Jahren wurde dort Munition gelageert: Der Kalte Krieg war auf seinem Höhepunkt und das Gefühl der Bedrohung und das Schutzbedürfnis der Bevölkerung waren groß. Dem Schutz dienen die alten Munitionsbunker, die es an verschiedenen Orten im Landkreis Kulmbach gibt, nun wieder: dem Schutz bedrohter Fledermaus-Arten.

Der Forstbetrieb Nordhalben der Bayerischen Staatsforsten widmet sich im Jahr 2018 mit zahlreichen Maßnahmen dem Schutz heimischer Fledermausarten. Im Fokus stehen dabei im Landkreis Kulmbach mehrere Munitionsbunker, die zu Fledermauswinterquartieren umgewandelt werden sollen.



Mangel an Winter-Höhlen

Der Mangel an geeigneten Winterquartieren hat auch in unserer Region die Fledermaus-Bestände schwinden lassen. Der Raum Kulmbach mit seinem typischen Buntsandstein ist geologisch bedingt sehr arm an natürlichen Höhlen. Die heimischen Fledermäuse verbringen ihren Winterschlaf daher gerne in "künstlichen", vom Menschen geschaffenen Höhlen, wie Kellern und Stollen.

Großes Mausohr, Braunes Langohr und Mopsfledermaus gehören neben den Wasser- und Fransenfledermäusen zu den potentiellen Bewohnern dieser Behausungen.

Unsere heimischen Fledermausarten sind hoch spezialisiert und stellen vielfältige Anforderungen an ihr Überwinterungsquartier. Daher hat sich der Forstbetrieb Nordhalben vor Ort von zwei ausgewiesenen Fledermausexperten beraten lassen. Diplom-Biologe Matthias Hammer von der Koordinationsstelle für den Fledermausschutz in Nordbayern, und Erich Schiffelholz, Vorsitzender der Kreisgruppe Kulmbach des Landesbundes für Vogelschutz, nahmen sich die Zeit, zusammen mit den Forstrevierleitern Matthias Schulze und Jonas Duscher die früheren Munitionsbunker auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen und notwendige Maßnahmen auszuloten.

Solche Bunker gibt es im nördlichen Stadtgebiet von Kulmbach, an der Fränkischen Linie und im Randbereich des Limmersdorfer Forstes. Details zu den Standorten wollen die Experten nicht bekannt geben, um Störungen für die sensiblen Tiere möglichst gering zu halten.

"Entgegen der landläufigen Meinung dürfen die Winterquartiere nicht zu trocken und auch nicht zu warm sein" erklärt Matthias Hammer. Eine Möglichkeit, eine ausreichende Feuchtigkeit im Innenraum der Bunker zu gewährleisten, sei das Einbringen von Erdboden, Laub oder Hackschnitzeln.



Einflugloch in der Stahltür

Bisher versperren noch massive Stahltüren jeglichen Zugang zu den Bunkern. Diese müssen vor dem nächsten Winter mit Spezialwerkzeug im oberen Teil geöffnet werden, so dass der Einflug größerer Fledermausarten gewährleistet ist.

In dem zehn Quadratmeter großen Innenraum mit seinen glatten Stahlbetonwänden sollen sechs bis zehn verschieden große Hohlblocksteine als Hangplätze und Verstecke an der Decke angebracht werden.

"Bedingt durch die Größenunterschiede bevorzugt jede Fledermausart andere Spaltengrößen. Mit verschiedenen Steintypen kann der Forstbetrieb Nordhalben diesem Umstand gut gerecht werden", führt der Diplom-Biologe Hammer aus - und hofft ebenso wie seine Mitstreiter, dass die Fledermäuse ihre neuen Quartiere auch gut annehmen.