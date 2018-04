Feuerteufel von Kulmbach: Erneuter Brand im Kreis Kulmbach - Polizei vermutet Brandstiftung

Ermittler gehen von Brandstiftung aus







Polizei sucht Zeugen







Unheimliche Brandserie im Raum Kulmbach





Die Brandserie im Kreis Kulmbach setzt sich fort: Am Ostersonntag gegen 22:30 Uhr wurde ein Brand in der Nähe der B 85 in Wehrhaus (Landkreis Kulmbach) gemeldet. Die anrückende Feuerwehr konnte das Feuer an einem unbewohnten Wohnhaus schnell löschen. Ein angrenzender Holzschuppen, der zum Anwesen gehört, brannte komplett nieder. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die Sachbearbeitung des Brandes. Nach ersten Ermittlungen vor Ort ist davon auszugehen, dass der Brand absichtlich gelegt wurde. Ein Zusammenhang mit den Bränden im Bereich Kulmbach am Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wird geprüft.Zeugen, die im Bereich des Brandorts verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.Es handelt sich um den vierten Brand im Kreis Kulmbach am Osterwochenende . Der entstandene Schaden beträgt bereits mehr als 300.000 Euro. Menschen wurden bislang nicht verletzt. Am Samstagnachmittag brannte zum einen ein Holzvollernter im Wald in der Nähe des Ortsteils Leithen.Kurz Bei Höferänger brannte, ebenfalls am Samstagnachmittag, eine Hütte nieder, an der Anschlussstelle Thurnau-Ost geriet am frühen Sonntagmorgen außerdem ein abgestellter Warnleitanhänger in Brand. Mehr Informationen zur Brandserie finden Sie in unserem ausführlichen Artikel.