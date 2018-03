Feueralarm in Kulmbach: Waschmaschine brennt

Nicht auszudenken, wenn die Waschmaschine nachts gebrannt hätte. Die Bewohner des alten Hauses in der Fischergasse und die Nachbarn hätten geschlafen, keiner hätte die Rauchsäule gesehen. Einsatzleiter Michael Weich von der Kulmbacher Feuerwehr mag sich gar nicht ausmalen, wenn das Feuer auf die Holzböden übergegriffen hätte ... "Gott sei Dank war's tagsüber, und wir konnten schnell eingreifen", sagte er. "Wir wurden um 12.50 Uhr alarmiert. Ein Nachbar hatte bemerkt, dass Rauch aus dem Gebäude rauskommt.



Wenig später wurde auch die Hausbewohnerin (58), die sich im zweiten Stock aufhielt, darauf aufmerksam, dass die Waschmaschine im ersten Stock brannte. Sie versuchte, selbst zu löschen, als die Rettungskräfte bereits eintrafen.



Einsatzleiter holt Frau raus

Die Kulmbacher Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 22 Mann ausgerückt. Am Einsatzort - gegenüber der Pizzeria Da Matteo (früher Sandlerwirt) - traf Michael Weich als Erster ein und erkundete die Lage: "Ich konnte rein, im Treppenhaus war noch kein Rauch." Er brachte die Bewohnerin ins Freie und bekämpfte das Feuer mit dem Schaumlöscher aus seinem Kommandantenfahrzeug. "Die Waschmaschine brannte lichterloh. Den Rest haben dann die Kollegen mit Atemschutz erledigt", sagte Weich.



Sechs Mann mit Atemschutz drangen durchs mittlerweile verqualmte Treppenhaus zum Brandherd vor. Sie verwendeten ebenfalls Schaumlöscher, um einen größeren Wasserschaden zu vermeiden. Dann brachten sie die Waschmaschine ins Freie.



Die Feuerwehr blies mit ihrem Lüfter den Rauch ins Freie und entfernte Schaumreste mit einem Industriestaubsauger. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierte man, ob es Glutnester im Haus gibt - was nicht der Fall war. Nach gut einer Stunde rückte die Feuerwehr wieder ab.



Derweil wurde die 58-jährige Frau ins Kulmbacher Klinikum gebracht. Es bestand der Verdacht auf eine leichte Rauchgasinhalation.



Schaden 5000 Euro

Die Kulmbacher Polizei bezifferte den Sachschaden auf 5000 Euro. Als Brandursache wird nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt an der Waschmaschine angenommen.



Während des Einsatzes am Sonntagnachmittag war die Fischergasse gesperrt. Der Verkehr wurde über den Schwedensteg umgeleitet.