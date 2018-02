Fasching: Im Landratsamt ging es hoch her

Dass es in einer Behörde auch mal närrisch zugehen soll - ist im Fasching kein Problem. Zum 20. Mal war am Rosenmontag das Landratsamt fest in der Hand der Narren. Landrat Klaus Peter hatte alles eingeladen, was in der fünften Jahreszeit in der Region Rang und Namen hat.



Der Landrat ist als Stadtsteinacher selbstverständlich ein Jecke par excellence. Aber auch seine Mitarbeiter sind dem bunten Treiben recht aufgeschlossen. Seit fünf Jahren ist eine achtköpfige Truppe aus dem Amt - der Stammtisch "Die Ausgeruhten" - im Fasching aktiv. Die Mitglieder kommen aus allen Abteilungen, Vorsitzender ist Hausmeister Wolfgang Göldel. Der ist auch verantwortlich für den Wagen, mit dem die Mitarbeiter beim Stadtsteinacher Marktplatztreiben mitfahren. Am Sonntag waren sie als "Freibeuter aus dem Amt" dabei.



Dazu passte das Kostüm des Landrats: Der war als mittelalterlicher Edelmann verkleidet. So edel wie das Outfit, so edel sein Ansinnen: "Der Empfang soll eine Anerkennung für die Vereine sein." Er sprach von einer wunderbaren Saison. Fasching sei Brauchtum und Jugendarbeit zugleich. Und das zeige sich an der Resonanz, der Zustrom beim Faschings-Nachwuchs sei ungebrochen.



Als knallharter Rapper kam sein Stellvertreter Jörg Kunstmann. Goldene Jacke, verkehrte Baseball-Mütze und ein glitzernder Mercedesstern um dem Hals - die Straßenkids in Berlin waren seine Vorlage. Und die Klamotten? Die hat er sich zum Teil von seinem Sohn geliehen, verriet er.



Dieter Schaar -seines Zeichens weiterer Stellvertreter des Landrats - hatte sich als Gladbach-Fan verkleidet. Obwohl: Für Schaar ist das keine Verkleidung, er ist wirklich Fan des Vereins.



Bürgermeister Werner Diersch aus Trebgast dachte sich wohl nach den Koalitionsverhandlungen: Was passt besser als ein Clowns-Kostüm? Gedacht, getan.



Landrat Söllner wurde an diesem Nachmittag - verdientermaßen natürlich - mit Orden überhäuft. Vor den Prinzessinnen ging er natürlich gern in die Knie.



Ein ganz hoher Gast war mit Norbert Greger gekommen. Der Bezirkspräsident des Fastnacht-Verbands Franken war begeistert vom Fasching im Kulmbacher Land. Am Sonntag hatte er schon das Marktplatztreiben in Stadtsteinach genossen, am Rosenmontag war nun beim Landrat. "Die Faschingstradition passt im Landkreis", lobte er.



Zahlreiche Garden begeisterten mit ihren Tänzen. Beim Rosenmontagsempfang im Landratsamt dabei waren die Kulmbacher Showtanzgarde, die Faschingsgesellschaft Stadtsteinach, die Awo Mainleus, der MCC Mainleus, die Parkettfeger, die Feuerwehr Maierhof, die Faschingsfreunde des TSV Trebgast, die Faschingsfreunde Rotmaintal und eine Vertreter des Schlappenfaschings Zaubach.