Fahrradschule auf der Kulmbacher Nordumgehung

Das Staatliche Bauamt Bayreuth saniert derzeit den zweibahnigen Abschnitt der Nordumgehung. Geplante Fertigstellung: September; Kosten: drei Millionen Euro.



Aktuell läuft der Verkehr - wenn auch verlangsamt - auf der B 289 zwischen den Anschlussstellen Burghaig und Kulmbach-Mitte, wo zusätzlich eine Einfädelspur in Fahrtrichtung Untersteinach gebaut wird. Als vor ein paar Wochen die Abfahrt Kreuzstein/Bayreuth gesperrt war, staute sich in Kulmbach der Verkehr. Besonders in der EKU-Unterführung und in der E.-C.-Baumann-Straße/Vorwerkstraße gab es lange Wartezeiten.



Vor über 40 Jahren, als 1974 und 1975 die Nordumgehung gebaut wurde, ging es in Kulmbach verkehrstechnisch sehr viel entspannter zu: Mitten auf der Baustelle lernten zwei Kulmbacher Knirpse das Fahrradfahren. Im Hintergrund sieht man das Krankenhaus, das noch wesentlich kleiner war als heute; links der Bereich Pörbitsch/Lorenz-Sandler-Straße mit spärlicher Bebauung.



Wir danken dem Fotografen Helmut Günther, dass er für infranken.de wieder in seiner Bilderkiste gekramt hat.