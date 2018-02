Euro-Lotto: Was würden Sie mit den Millionen machen?

Haben Sie sich in der vergangenen Woche auch vom Lotto-Fieber anstecken lassen. 90 Millionen warteten auf einen neuen Besitzer - und das tun sie immer noch. Denn der Jackpot ist nicht geknackt worden.



90 Millionen Euro. Das ist eine Summe, die man sich eigentlich schon nicht mehr vorstellen kann. Haben Sie mitgespielt? Und geträumt, was Sie mit dem Geld anfangen wollen?



Vielleicht eine Reise auf die Malediven - und so lange dort bleiben, bis Sie den Inselkoller kriegen? Wie lange das wohl dauert, bis das süße Nichtstun langweilig wird?



Oder eine Weltreise auf einem Kreuzschiff. Zeit dafür haben Sie dann. Und auch das nötige Kleingeld: Ab etwa 15000 Euro geht es los - mit der popeligen Innenkabine. Das sind dann Peanuts für Sie. Da sollte eine Suite im Budget ganz locker drin sein.



Wie sieht es mit einem Porsche oder einem Ferrari aus? Die Anschaffung macht sich auf dem Konto dann kaum bemerkbar. Und wie hoch der Treibstoffverbrauch ist? Egal. Spritpreise werden irrelevant.



Ein Shopping-Trip nach New York hat Sie schon immer gereizt? Dann machen Sie das. Mit einer Kreditkarte, die nicht schon bei 1500 Euro ihr Limit erreicht hat. So macht das Einkaufen Freude.



Natürlich können Sie sich auch sozial engagieren, es gibt jede Menge Einrichtungen, die Unterstützung verdient haben.



Das sind jetzt alles nur ein paar wenige Gedanken. Was würden Sie mit so viel Geld machen? Schreiben Sie uns: redaktion.kulmbach@infranken.de oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Facebook-Seite der Bayerischen Rundschau.