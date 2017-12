Essen für arme Kinder in Nepal

Die Kinder, Lehrer und Eltern der Kulmbacher Pestalozzischule hatten für ihren Weihnachtsbasar fleißig gebastelt und gebacken. Mit ihren Werken haben sie einen guten Umsatz erzielt: 1500 Euro aus dem Erlös haben sie am Freitag im Rahmen ihrer Schulweihnachtsfeier im Saal der Musikschule an den Verein Nepalhilfe Kulmbach.

"Das Geld soll dafür sorgen, dass die Kinder in Nepal möglichst lange ein warmes Mittagessen bekommen", sagten Anne und Michael aus der vierten Klasse und überreichten an Sonja Promeuschel, die Vorsitzende der Nepalhilfe Kulmbach, symbolisch einen großen Geldsack. "Wir wollen uns nicht nur selbst auf Weihnachten freuen, sondern die Freude auch anderen Kindern weitergeben", sagte Schulleiter Karl Schmidt und überließ Sonja Promeuschel das Mikrofon, die als Überraschung für die Kinder eine Weihnachtsgeschichte im Gepäck hatte. "Diese Weihnachtsgeschichte von Pippi Langstrumpf ähnelt eurer guten Tat heute", sagte sie, und bei den Kindern leuchteten beim Namen "Pippi Langstrumpf" sogleich die Augen auf. Toll, dass das Buch dann auch noch als Geschenk in der Schulbücherei verbleiben durfte.

Dann war es endlich Zeit für das eigentliche Weihnachtsfeierprogramm. Die Anspannung bei den Kindern löste sich etwas, als die ersten Vorführungen begannen. Die Klassen 1 a/b sangen das Lied "Zündet ein Licht an" und sorgten mit ihren Kerzenwindlichtern für eine feierliche Stimmung. Turbulent ging es dann wieder bei der Klasse 2 a zu, die zum "Tanzalarm am Tannenbaum" aufrief. Ein lustiges Adventskalendergedicht präsentierte die Klasse 2 b. "Lampen aus, es schlafen alle Leut!" hieß es im Anschluss von den Klassen 4 a/b, gefolgt von dem Schulspiel der zweiten Klassen, in dem es um einen Seestern ging, der gerne ein Weihnachtsstern sein wollte. Die Klassen 3 a/b erfreuten dann noch mit einem Lied und Tanz, bevor alle zusammen zum Abschluss ein kräftiges "O du fröhliche" anstimmten.

Der letzte Schultag in diesem Jahr war zu Ende, und aufgeregte Kinder machten sich auf den Heimweg. Vorfreude ist doch mit die schönste Freude.