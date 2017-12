Es geht nach Grainau

info@ej-kulmbach.de

In Kooperation mit der Evangelischen Jugend Bayreuth-Bad Berneck bietet die Evangelische Jugend im Dekanat Kulmbach eine Ski- und Snowboard-Freizeit für Mädchen und Jungen ab 14 Jahren an. Ziel ist heuer Grainau. 30 Pisten und ein großer Fun-Park im Zugspitzgebiet warten auf die Teilnehmer. Unter der Leitung der Dekanatsjugendreferenten Stefan Ludwig (Kulmbach) und Elmar Fertig-Dippold (Bad Berneck) findet das Event vom 10. bis 15. Februar statt.Quartier wird in der Villa "Wetterstein" in Grainau bezogen. Die Freizeit kostet 345 Euro. Weitere Infos 09221/5995 oder. Der Flyer ist einzusehen unter www.ej-kulmbach.de