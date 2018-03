Erwin Tischer als "ein Glücksfall für Himmelkron"

Bürgermeister Gerhard Schneider bezeichnete ihn einst als Glücksfall für die Gemeinde und ihre Vereine: Erwin Tischer, der am Donnerstag seinen 70. Geburtstag feierte. Sein hohes ehrenamtliches Engagement in vielen Bereichen, seine große Hilfsbereitschaft und vor allem seine ansteckende Frohnatur hat der Jubilar, der im mittelfränkischen Hüttendorf bei Erlangen geboren ist, bis zum heutigen Tag erhalten.

Erwin Tischer ist eine profilierte Persönlichkeit, die sich neben ihrer Einsatz- und Hilfsbereitschaft auch durch Sachlichkeit und ein gesundes Urteilsvermögen auszeichnet. Bürgermeister Schneider hat bei der Verleihung der Silbernen Bürgermedaille im Jahr 2015 festgestellt: "Erwin Tischer kann aber auch mit großer Beharrlichkeit ein einmal als richtig und wichtig erkanntes Ziel, hartnäckig verfolgen und gibt sich erst zufrieden, wenn es erreicht ist."



Lehramt studiert

Am Naturwissenschaftlichen Gymnasium in Höchstadt an der Aisch legte Tischer sein Abitur ab. Nach einer dreijährigen Bundeswehrzeit in Bayreuth - dort lernte er auch seine Frau Inge kennen - folgte das Studium für das Lehramt an der Pädagogischen Hochschule in Bayreuth und in Erlangen. Die ersten Einsätze als Lehramtsanwärter erfolgten an der Graserschule in Bayreuth und an der Volksschule in Bad Berneck.

Nach der zweiten Lehramtsprüfung wirkte Erwin Tischer von 1977 bis 2012 als Lehrer an der jetzigen Mittelschule in Gefrees und unterrichtete dort hauptsächlich die Klassen 5 und 6. Er war zum Lehrer berufen, ihm hat die Arbeit mit den Schulkindern bis zum letzten Schultag Erfüllung gegeben und Freude bereitet, wie er sagt.

Im Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV), ist Erwin Tischer seit 1983 Vorsitzender des BLLV-Kreisverbands Gefrees und hat in dieser Zeit unzählige Fortbildungsveranstaltungen organisiert. 1978 folgte der Umzug nach Himmelkron, wo er sich mit seiner Ehefrau Inge ein schmuckes Eigenheim errichtete.

Es zeichnete den Jubilar aus, dass er sich sofort in den Vereinen engagierte. So war Erwin Tischer von der ersten Stunde an im Förderkreis zur Erhaltung und Verschönerung der Kulturlandschaft dabei und ist seit 34 Jahren der Schriftführers dieses rührigen Vereins. Wenn man so will, ist er die rechte Hand der Vorsitzenden, seiner Frau Inge. Bei den unzähligen Arbeitseinsätzen und Festveranstaltungen ist ihm keine Arbeit zu viel, und so ist er immer an vorderster Front im Einsatz.

Vorbildliches hat Tischer während seines über 30-Jährigen ehrenamtlichen Engagements für den TSV Himmelkron geleistet. Er blieb seiner Berufung zur Arbeit mit jungen Menschen treu und stärkte die allgemeine Jugendarbeit. Unter anderem organisierte er 35 Mal die Schülerolympiade.

Dabei hat er es immer wieder verstanden, mit Quiz, sportlichen Wettkämpfen, Fahrradparcours und -kontrollen die Schülerinnen und Schüler zu begeistern. Als begeisterter Tennisspieler hob er die Tennisabteilung des TSV mit aus der Taufe und ist nun schon seit 26 Jahre deren Abteilungsleiter. Aufgrund seiner Verdienste hat ihn der TSV Himmelkron zum Ehrenmitglied ernannt.

Seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und seine ausgeprägte soziale Kompetenz bewies Erwin Tischer auch im Amt eines Hilfsjugendschöffen am Amtsgericht Kulmbach. Durch seine Bereitschaft, für andere Verantwortung zu übernehmen und sein hohes Ansehen auf Grund seines breitgefächerten ehrenamtlichen Engagements wurde er 1996 in den Gemeinderat gewählt, dem er bis 2014 angehörte.

So war Tischer von 1996 bis 2008 Jugendbeauftragte. Seit zehn Jahren ist er Partnerschaftsbeauftragter der Gemeinde. Eine Aufgabe, die er mit sehr viel Herzblut mit der tschechischen Stadt Königsberg an der Eger auch nach seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat wahrnimmt. Für Himmelkron ist Erwin Tischer zu einem echten Pfeiler der Partnerschaft mit Königsberg geworden. In diesem Zusammenhang ist auch sein hoher persönlicher Einsatz für die Entstehung des gelungenen Partnerschaftsplatzes in der Ortsmitte zu erwähnen.

Rund 100 Gäste bereiteten Erwin Tischer am Donnerstagabend eine wunderschöne Feier. Bürgermeister Gerhard Schneider bezeichnete den Jubilar als eines der Aushängeschilder der Gemeinde: "Wir sind auf Dich stolz. Wir waren, was die Kommunalpolitik angeht, nicht immer einer Meinung, aber wir haben immer einen Weg zueinander gefunden."

Gerhard Schneider weiter: "Unser Erwin hat einen großen Erfahrungsschatz und viel Menschlichkeit, die er immer an die Jugend weitergegeben hat, sowohl in seinem Beruf als Lehrer, als auch bei uns im Sportverein. Wir haben mit ihm einen Hochkaräter, einen Dauerläufer der kommunalen Ehrenamts gefunden."

Unter den vielen Gratulanten war auch Landrat Klaus Peter Söllner, der die ehrenamtlichen Leistungen von Erwin Tischer als großartig bezeichnete: "Du hast als Kommunalpolitiker die wunderbare Entwicklung von Himmelkron mit begleitet."

Weitere Glückwünsche übermittelten Herbert Mädl (Förderkreis), Bürgermeister Tomas Svoboda (Partnerstadt Kynsperk), Gisela Jahreiß und Andreas Götschel (Bayerischer Lehrer- und Lehrinnenverband, Bezirk Oberfranken und Kreis Gefrees) sowie Reinhard Rottmann und Friedeman Schinköthe (Tennisabteilung) und Carmen Back (TSV Himmelkron).

Bereits am Vormittag hatten zahlreiche Vertreter der örtlichen Vereine und Verbände gratuliert.