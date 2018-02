Erstmals in Kulmbach: Theater im Büro

Einnahmen werden gespendet



Beim Kulmbacher IT-Unternehmen Dynamic Commerce, das Softwarelösungen für Onlineshops anbietet und namhafte Kunden betreut, legt man Wert auf ein innovatives Arbeitsumfeld. Zum neuen Büro im Firmengebäude Heiß in der Von-Linde-Straße 11, das man vor zwei Jahren bezog, gehört auch ein Studio mit Bühne und Cocktailbar für Kreativ- und Mittagspause, für kulturelle Veranstaltungen und andere Events.Im Studio fanden bereits Konzerte statt - nun kommt es erstmals als Theater zum Einsatz. Am Montag, 5. März, gastiert hier die Studiobühne Bayreuth mit dem Stück "Bin nebenan".Wer beim Theater im Büro dabei sein will: Karten zum Preis von zehn Euro gibt es unter der Ticket-Hotline 09221/3916513. Kartenreservierung sind auch online unter www.dc-solution.de/events möglich."Wir haben 60 Plätze in unserem Studio", sagt Kristina Barth von Dynamic Commerce, "der Platz kann bei Bedarf aber noch erweitert werden." Die gesamten Einnahmen werden an den gemeinnützigen Verein Viva con Agua gespendet. Die Organisation setzt sich dafür ein, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser haben (weitere Informationen gibt es hier: www.vivaconagua.org ).Die Studiobühne Bayreuth kommt für das Gastspiel am 5. März - Beginn 20 Uhr - mit dem Stück "Bin nebenan" von Ingrid Lausund nach Kulmbach. Vier Menschen. Allein. Zu Hause. Das Ensemble zeigt in vier tragikomischen Szenen skurrile, vereinsamte und verunsicherte Zeitgenossen, von denen jeder in seinem kleinen Paralleluniversum Überlebenskämpfe mit sich und seiner unmittelbaren Umgebung austrägt. Der Stoff für aberwitzige Tragödien schlummert hier zwischen Sofa, Staubsauger und Aquarium.