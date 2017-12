Ersthelfer am Unfallort: Notarzt gibt wichtige Tipps

Viele Autofahrer waren am Sonntag als Ersthelfer an einer Unfallstelle. Wie man sich da richtig verhält? Eine Frage, die sich spätestens dann stellt, wenn man in eine solche Notsituation kommt. Was man als Ersthelfer machen kann, das erläutert Notarzt und Erste-Hilfe-Ausbilder Daniel Gardill.



Was kann man als Ersthelfer falsch machen?

Daniel Gardill: Das Einzige, das man falsch machen kann, ist nicht anzuhalten und nicht zu helfen. Die Angst vor der Ersthilfe-Leistung ist bei vielen vorhanden, aber unbegründet. Als Ersthelfer kann man wenig Schäden verursachen, bestenfalls Menschenleben retten.



Was sollte man als Erstes tun?

Wer zum Unfall kommt, sollte zunächst die Unfallstelle absichern, um keine weiteren Personen zu gefährden. Wichtig ist es, den Eigenschutz zu beachten. Man sollte unbedingt die Warnweste anziehen, das Warndreieck richtig aufstellen, die Warnlichtanlage einschalten und andere Verkehrsteilnehmer auf die Situation aufmerksam machen. So kann man vielleicht weitere Helfer gewinnen. Das hat am Wochenende bei allen schweren Verkehrsunfällen geklappt.



Was kann man für die Verletzten tun?

Man sollte lebensrettende Sofortmaßnahmen ergreifen. Ist ein Unfallbeteiligter bewusstlos, muss man ihn in die stabile Seitenlage bringen. An stark blutenden Wunden sollte man Druckverbände anlegen. Beim Motorradfahrer gilt es, den Helm abzunehmen.



Wie sollte das weitere Vorgehen ausschauen?

Danach sollte man den Notruf absetzen. Davor ist es aber wichtig, sich einen genauen Überblick über das Geschehen zu verschaffen, um beim Notruf alle Fragen effektiv beantworten zu können. Das hilft der Einsatzzentrale, die richtigen Rettungskräfte auf den Weg zu schicken. Und das wiederum verkürzt die Rettungszeit immens, was vor allem bei schweren Verletzungen lebensrettend sein kann.



Was macht man in der Zeit bis zum Eintreffen der Hilfskräfte?

Der Ersthelfer kann die Unfallbeteiligten mit der Rettungsdecke wärmen, ihnen gut zureden und sie bis zum Eintreffen der Helfer betreuen. Dabei kann man dann auch noch kleinere Wunden verbinden.



Was raten Sie Autofahrern, um sich auf den Fall der Fälle vorzubereiten?

Autofahrer sollten wissen, wo ihre Notfallausrüstung im Auto deponiert ist, und üben, wie man das Warndreieck richtig aufbaut. Außerdem ist es natürlich sinnvoll, sich regelmäßig in Erster Hilfe fortzubilden. Kurse bieten eigentlich alle Hilfsorganisationen an. Das Wissen, das man da sammelt, hilft dem Ersthelfer bei Notfällen ungemein.