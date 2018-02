Entdeckerreise in die Welt des Wassers

Ohne Wasser geht nichts! Wir nutzen es als Getränk, zur Zubereitung unseres Essens, zum Waschen und Putzen, zur Bewässerung der Pflanzen und für unzählige andere Dinge, die selbstverständlich zu unserem Alltag gehören.

Wie wichtig Wasser ist, wo es herkommt und wofür es gebraucht wird, können schon die Kleinsten lernen: bei einem Wasser-Erlebnistag im Museumspädagogischen Zentrum im Mönchshof.



Entdeckungsreise im Museum

Gemeinsam mit Bad Brambacher Mineralwasser und der Bayerischen Rundschau lädt das Mupäz dieses Jahr zum dritten Mal 15 Kindergartengruppen und Grundschulklassen zu einem Erlebnistag rund ums Wasser ein. "Wir möchten den Kindern altersgerecht und handlungsorientiert vermitteln, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind und welche wichtige Rolle das Wasser für unser ganzes Leben spielt", sagt Helga Metzel, Geschäftsführerin der Museen im Mönchshof. "Durch solche Aktionen entwickelt sich auch ein Interesse für Museen, für die Lerninhalte und für die Werte, die dahinterstehen."



Kein Leben, keine Nahrung

Spannend, lehrreich, spielerisch - so vermitteln die Museumsführerinnen Annelie Zapf und Sabine Hacker den Kindern bei einer kindgerechten Führung durch das Bayerische Bäckereimuseum, dass es ohne Wasser kein Leben und keine Nahrung gäbe. Dabei dürfen die Kinder vieles selbst ausprobieren und Fragen stellen. "Unser Programm ist interaktiv und macht den Kindern immer viel Spaß", sagt Annelie Zapf.

Was gibt es beim "Wassergeflüster" zu entdecken? Die Kinder erfahren in der Abteilung Landwirtschaft, wie wichtig Wasser in Form von Regen für das Wachstum in der Natur ist. Seit Tausenden von Jahren ist das Korn eines unserer wichtigsten Nahrungsmittel. Die Museumsführerinnen besprechen mit den Kleinen den Ackerbau im Wandel der Jahreszeiten und verfolgen gemeinsam mit ihnen den Weg eines Getreidekorns vom Feld bis in die Backstube.

Im Mühlenwesen begegnet ihnen das Wasser als Bach, Mühlkanal und Antriebskraft der Mühlen, in der Backstube lernen die Kinder es als Lebensmittel und wichtigen Bestandteil bei der Herstellung des täglichen Brotes kennen.

Zuhören ist gut, selbst ausprobieren noch besser, und so dürfen die Kinder auch "Wasser spielen" und mit ihrer Kraft das Mühlrad der zweistöckigen Mupäz-Mühle bewegen.

Lernen macht hungrig, und so gibt es zum Abschluss eine kleine Brotzeit. "Vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen" - auch dafür wird noch einmal Wasser gebraucht. Zum Brot aus der Museumsbäckerei mit Butter und Kräutern gibt es eine kleine Wasser-Verkostung. Die Kinder probieren Wasser pur und mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die Aktion klingt mit freiem Spiel im "Kinderreich" mit Backstube, Küche und Bäckerladen aus.



Ein wichtige Erfahrung

Die Bad Brambacher Mineralquellen ermöglichen es den Kindergruppen, das "Wassergeflüster" im Wert von jeweils rund 200 Euro kostenlos zu erleben. "Die Idee hinter der Aktion ist, Kinder auf spielerische Art und Weise für das kostbare Gut Wasser zu sensibilisieren", so Produktmanager Jens Bunzel. Das "Wassergeflüster" könne schon den Jüngsten eine wichtige Lernerfahrung vermitteln.

Gruppen, die dabei sein möchten, bewerben sich bis spätestens 30. März schriftlich oder per Mail bei der Bayerischen Rundschau (Adresse siehe Infokasten). Bei mehr als 15 Bewerbungen entscheidet das Los.

Pro Gruppe können maximal 25 Kinder dabei sein. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und können ihren Termin im Zeitraum Mai bis Juli mit Mönchshof-Mitarbeiterin Katalin Hahn vereinbaren.



Mitmachen und gewinnen

Verlosung Das Mupäz, die Bayerische Rundschau und Bad Brambacher verlosen 15 Wasser-Erlebnistage. Die Veranstaltung dauert etwa zweieinhalb Stunden.

Mitmachen Kindergärten und Grundschulen bis zur dritten Klasse bewerben sich schriftlich mit dem Stichwort "Wasser-Erlebnistag" bei der Bayerischen Rundschau, Redaktion, E.-C.-Baumann-Straße 5, 95326 Kulmbach, E-Mail an redaktion.kulmbach@infranken.de. Bitte Adresse, Telefonnummer und Ansprechpartner angeben!

Einsendeschluss 23. März

Gewinner Alle Bewerber werden schriftlich benachrichtigt, ob sie gewonnen haben.