Energas wächst in Kulmbach

Lückenschluss zwischen Max-Rubner-Institut (früher Bundesanstalt für Fleischforschung) und Fachschule für Lebensmitteltechnik in der E.-C.-Baumann-Straße: Der Ravensburger Spezialist für regenerativ betriebene Blockheizkraftwerke baut eine neue Niederlassung in Kulmbach. Dafür investiert das Unternehmen 1,75 Millionen Euro. Laut Niederlassungsleiter Peter Mertel will Energas in Kulmbach weiter wachsen. Es entstehen auch neue Arbeitsplätze.