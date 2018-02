Eintreten für Veränderungen in der Landwirtschaft

Die V-Partei 3 hat in Oberfranken aktuell 28 Mitglieder. Rund die Hälfte fand sich zur Bezirksversammlung in der Frankenfarm in Himmelkron ein, um gemeinsam die Kandidatenlisten für die Landtags- und Bezirkstagswahlen auszuarbeiten. Bei Rote-Beete-Salat mit Tofu, Gemüse-Pfännle, Broccoli-Kartoffel-Auflauf oder Kartoffel-Rösti mit bunten Salaten kamen die Mitglieder zusammen und politisierten.



Altersheim für Kühe

"Ich war hier zwei Mal zum Probe-Essen. Die Frankenfarm hat uns extra eine vegane Speisekarte erstellt. Das ist doch toll", sagt Reinhard Frederking. Er ist 55 Jahre alt, kandidiert für die Landtagswahl im Stimmkreis Bayreuth und ist damit für den Landtag der Spitzenkandidat. Persönlich ist Frederking Ernährungsberater und hilft beim Gnadenhof Fränkische Schweiz mit. Auf seinem Anwesen ist das sogenannte "Kuh-Altersheim" angesiedelt. "Eigentlich ist es ja gar kein Altersheim, denn die Kühe, die bei uns sind, sind in Wirklichkeit gar nicht so alt. Sie sind vier oder fünf Jahre", erklärt Frederking. Aktuell sind fünf Kühe bei Frederking, er versorgt sie und betreut sie. Die Kühe dürfen hier gemeinsam mit ihren Kälbchen leben. "Kühe können zwischen 20 und 25 Jahre alt werden. Bei uns werden sie nicht gemolken. Die Kühe geben so lange Milch, wie die Kälbchen trinken. Und irgendwann hört die Milchleistung von selbst auf. Das ist in Ordnung bei uns. Wir lassen der Natur einfach ihren Lauf."

Persönlich findet er es schockierend, dass die Kühe jedes Jahr kalben müssen, um die Milchleistung hoch zu halten und dass die Kälber den Kühen weggenommen werden. Die Kühe, die jetzt bei den Frederkings leben, sind aus der Nutztierhaltung herausgenommen.



"Eigentlich bin ich ja durch meinen Sohn zur Partei gekommen", erklärt Frederking. Sein Sohn Matthias ist Bundesschatzmeister bei der V-Partei 3 . "Dass ich selbst in die Partei bin, dafür waren für mich die Tierrechte, für die sich die Partei einsetzt, ausschlaggebend", erklärt Frederking. Und auch mit den anderen Zielen kann er sich anfreunden: mit dem Schutz der Umwelt, dem schrittweisen Ausstieg aus der Tierprodukt-Industrie, der Umstellung der Landwirtschaft auf bio-vegane Produktion sowie mit den Ideen, Fluchtursachen zu bekämpfen und für Abrüstung einzutreten. "Man muss kein Vegetarier sein, um uns zu wählen. Wir versuchen alle da abzuholen, wo sie sind", betont Frederking. Aktuell hat die V-Partei 3 in Oberfranken nur 28 Mitglieder. Aus diesem Grund ist auch nur der Stimmkreis Bayreuth bei den Landtags- und Bezirkstagswahlen vertreten.



Für den Bezirkstag tritt Felix Schindelmann, ein 34 Jahre alter Industriekaufmann, an. Auch Schindelmann kam über den Tierschutz zur V-Partei 3 . "Ich habe immer bei ,Laufen. gegen Leiden' mitgemacht und bin so zu der V-Partei 3 gekommen. Ich fand das Programm gut und ich möchte mich mit einbringen. Ich rechne mir jetzt politisch nichts aus. Aber es geht darum, die Leute zu informieren", sagt Schindelmann.



Gegen die Massentierhaltung

Die V-Partei 3 hat die Potenzzahl 3 hinter dem V: Diese steht für Veränderungen in der Agraragenda. Die V-Partei 3 fordert die Beendigung von Tierleid, Tierausbeutung und Massentierhaltung. Sie macht sich für eine biovegane Landwirtschaft stark und für die Förderung von solidarischer Landwirtschaft, von Kleingärten, Permakultur und Selbstversorgung. Die Partei möchte pflanzliche Bio-Lebensmittel niedriger besteuern.



Einsatz für Abrüstung

Außerdem kämpft die Partei für Abrüstung, für eine Reformierung der EU, für eine Einschränkung von Lobbyismus, für umweltverträglichen Handel und Verbraucherschutz sowie für pflanzlich-vollwertige Ernährung. Die V-Partei 3 kämpft für umweltfreundliche Verkehrsmittel, für finanzielle Entlastung der Privathaushalte, für ein bedingungsloses Grundeinkommen und tritt für die Abschaffung der Zeitumstellung ein.



Auf der Wahlkreisliste für den Landtag und den Bundestag finden sich: Felix Schindelmann, Reinhard Frederking, Matthias Frederking und Regina Frederking, Christian Billner, Bettina Granegger, Shelby O'Toole und Christian Pförtsch. "Ich war noch nicht politisch aktiv. Aber ab morgen werden wir Stände machen, Informationen durchführen und Unterschriften sammeln", sagt der Spitzenkandiat für den Bezirkstag Felix Schindelmann. Und auch die anderen V-Partei 3 -Mitglieder zeigen sich kämpferisch und wollten informieren und ihre Ideen publik machen. Die V-Partei 3 konnte in diesem Jahr bereits fünf neue Mitglieder in Oberfranken hinzugewinnen.



Das nächste Treffen der Partei findet übrigens am Freitag, 16. März, um 19 Uhr wieder in der Frankenfarm in Himmelkron statt.