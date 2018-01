Eine ganz besondere Premiere im Kulmbacher "Baumann"

Jeden dritten Mittwoch im Monat will er seine Bühne Einzelpersonen oder Gruppen zur Verfügung stellen und ihnen die Möglichkeit geben, sich einem kleinen, aber feinen Publikum zu präsentieren.





Zum ersten Mal als Duo



Den Auftakt zu der neuen Reihe machten "Michl & Metzler" mit einem geselligen Musikabend. Siggi Michl und Klaus Metzler, beide Musiker im Ensemble "blao", traten dabei zum ersten Mal als Duo vor ihr Publikum und ernteten donnernden Beifall. Witzige und nachdenkliche Alltagsphilosophien aus der Feder von Siggi Michl, verpackt in unterhaltsame Lieder und Geschichten, sorgten für einen lebendigen Dialog zwischen den Künstlern und den Zuschauern.



Die beiden Musiker interagierten mit den Besuchern, Bühne und Zuschauerraum schienen zu verschmelzen - eine Intimität, die an ein Wirtshauskonzert erinnerte. "Genau das bezwecke ich mit meinem Experimittwoch", sagte Baumann, "ich möchte, dass Menschen zusammenkommen, interessante Gespräche führen, in Kontakt treten". Auch erhofft er sich von den künftigen Veranstaltungen einige interessante Inputs für das Theater.





Theater, Musik, Vorträge, Lesungen



"Ich will auch meinen Theaterkursteilnehmern der Sommerkunstwochen die Gelegenheit bieten, vor Publikum zu spielen, Konzerte wie heute werden nicht das Standardprogramm sein." Theater, Musik, Vorträge, Lesungen - all das kann sich der Theaterleiter vorstellen.



Nur eine Sache werden alle Veranstaltungen gemeinsam haben: Der Eintritt ist frei. Dafür wirft man etwas beim Gehen in eine Sammelbox, wenn die Vorstellung gefallen hat. "Und es wird immer etwas zu essen geben", ergänzte Rüdiger Baumann. Siggi Michl und Klaus Metzler freuten sich, den Experimittwoch-Reigen eröffnen zu dürfen. "Ich wollte schon lange einmal auf Rüdigers Bühne spielen, das war die Gelegenheit", so Metzler. Ihm gefalle es, so nah an den Leuten dran zu sein, sie mit seinen fränkischen Liedern zu erreichen.



Aus "You sexy Thing" von Hot Chocolate wurde demnach ein "Du bist so scharf", wobei Siggi Michl nahezu perfekt die berühmten Kiekser von Errol Brown imitierte. "Ich mag Siggis Kreativität", sagte Klaus Metzler, der virtuos auf Bass, Akkordeon oder Sousaphon mithielt. Ebenso wie das Publikum, das fleißig mitwippte, klatschte oder mitsang.





Ein rundum gelungener Abend



Zwei Zugaberunden waren das Ergebnis eines rundum gelungenen Konzertabends, der nach Wiederholung schreit, in diesem Fall spätestens zum Muttertag, denn dann wird das Duo "Michl & Metzler" im Gartencafé von Marion Rohr in Wernstein zu bewundern sein.



Und der nächste Experimittwoch im Theater Baumann steigt am 21. Februar.