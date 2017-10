Einbruch in Kulmbach: Zigaretten im fünfstelligen Wert und Bargeld gestohlen

Zigaretten im fünfstelligen Wert und mehrere hundert Euro Bargeld entwendeten am vergangenen Wochenende unbekannte Einbrecher aus einem Tabakladen in einem Verbrauchermarkt in Kulmbach. Zudem entstand beträchtlicher Sachschaden, wie die Polizei berichtet. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.



Im Zeitraum von Samstagabend, 21 Uhr, bis Montagfrüh, 6 Uhr, sind die Einbrecher über das Dach des Verbrauchermarktes in der Albert-Ruckdeschel-Straße in das Gebäude gelangt. Dort entwendeten sie aus dem im Markt integrierten Laden eine große Menge an Tabakwaren sowie einige hundert Euro Bargeld. Mit ihrer Beute entkamen die Unbekannten unerkannt. Sie hinterließen zudem einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro.



Im Zuge der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise:



- Wer hat im Tatzeitraum in der Albrecht-Ruckdeschel-Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen?

- Wer hat von dort ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen?

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.