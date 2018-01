Einbrecher in Kulmbacher Hotel

Neben Sachschäden hinterließen der oder die Täter einen Entwendungsschaden von mehreren Hundert Euro.



Zutritt zum Hotel verschafften sich die Langfinger, indem sie ein abgelegenes Fenster des Objekts gewaltsam einschlugen. Nachdem sie ins Innere gelangt waren, machten sie sich dort im Thekenbereich und an der Rezeption zu schaffen, wo sie mehrere Behältnisse aufbrachen, um an vermeintlich wertvollen Inhalt zu gelangen. Letztlich suchten sie im Schutz der Dunkelheit unerkannt das Weite.



Die Kulmbacher Polizei hat in den Morgenstunden die Ermittlungen aufgenommen. Es gelang zwischenzeitlich auch, einen Teil der Beute im Bereich Rentamtsgässchen und Röthleinsberg aufzufinden. Nun bitten die Ermittler um die Mithilfe der Bevölkerung.



• Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich Fischergasse/Spitalgasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?



• Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?



• Wer kann Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Einbrecher geben?



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kulmbach unter Telefon 09221/6090 entgegen.