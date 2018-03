Ein Konzert zwischen coolen Bands und Klassik

Mit einem klassischen Vorspielnachmittag hatte das Konzert der neuen "School of Music" in Kulmbach nichts gemein. In den Räumen des Kulmbacher Kleinkunstbrettlas in Untersteinach präsentierten die Lehrer Martin Köhlerschmidt, In-Young Park, Tim Schäftlein und Katharina Hargens gemeinsam mit ihren Schülern einen bunten Mix aus Unterhaltungs- und ernster Musik. "Wir freuen uns, dass uns das Kleinkunstbrettla unterstützt und dass wir hier zu Gast sein können", sagte Köhlerschmidt.

Die "School of Music" ist aus der früheren Kulmbacher "Musicschool" hervorgegangen. Jetzt führen die Lehrer die Schule in Eigenregie und wollen das Konzept der von Eddie Hürdler und Sebastian Hümmer gegründeten "Musicschool" fortführen. Im Mittelpunkt stand deshalb beim Konzert das gemeinsame Musizieren. "Es ist einfach wichtig, dass die Schüler frühzeitig lernen, gemeinsam mit anderen Musik zu machen. Denn gemeinsam macht Musik Spaß", erläuterte Köhlerschmidt.

Das Gitarrenquartett unter der Leitung von Katharina Hargens machte den Auftakt. Paula Simon, Evelyn Kromm, Nele Göppner und die Gitarrenlehrerin spielten "Happy" - und wollten damit ein positives Zeichen für die Zukunft der "School of Music" setzen.

Besonderen Mut bewies Maximilian Bauer. Er sang alleine "Somewhere" aus der "West Side Story". Begleitet wurde Bauer, der eine ausnehmend schöne Stimme hat, von Tim Schäftlein.

Vor allem im zweiten Teil des Konzertes drehte sich alles ums gemeinsame Musizieren. Eine Band, die sich aus Christoph Enzmann, Anna Schwarz, Fabian Passing, Jonas Wickles, Jannes Hahn und Felix Göppner zusammensetzte, hatte für den Konzertnachmittag Nenas legendären Superhit "99 Luftballons" vorbereitet. Und Christoph Enzmann übernahm den Gesangspart.

Doch hören lassen konnte sich auch James Blunts "Carry you home", dargeboten von Johannes Grüger und Pascal Früchtel auf der Gitarre oder "Sign of the Times".

Elias Walter, Oliver Kraus, Tim Schäftlein und Martin Köhlerschmidt steuerten "Teenage Dirtbag" zum Konzert bei. Auch wenn das Stück aus dem Film "Loser" stammt, gewannen die Musiker und das Publikum.

Für Begeisterung sorgte die Erwachsenenband, bestehend aus Maximilian Bauer (Gesang), Michael Hacker (Gitarre), Lothar Groß (E-Gitarre) und Katharina Hargens (E-Bass). Sie haben für den Konzertnachmittag Cat Stevens Superhit "Where do the children play" und Bob Dylans Evergreen "Knockin‘ on Heaven's Door" einstudiert. Und mit einem wunderschönen Medley, das die Lieder "Zombie, "One of us", "Say you won't let got" und "Viva la Vida" enthielt, begeisterten Vanessa Schulz (Gesang, Gitarre), Evelyn Kromm, Nele Göppner (Gitarre), Paula Battistella (Cajon), Johanna Battistella (E-Gitarre) sowie Paula Simon (E-Gitarre) und Aylin Canatti (E-Bass).

Auch die kleineren Formationen, die einen Auftritt im KKB wagten, verdienten Respekt. Die erst acht Jahre alte Selin Ries gab "Freude schöner Götterfunken" am Klavier und ein Menuett zum Besten. Janne Limmer spielte "Springende Frösche und "Glückliche Geister". Mia Limmer hatte sich "Mahle Mühle, mahle" ausgesucht. Lenny Schlund hat auf seiner Gitarre "Das Lied vom Papagei" einstudiert. Bei dem Song "Wenn der Elefant in die Disco geht" sang er sogar mit.

Gina Bacigalupo trat am Klavier als Überraschungsgast auf. "Testpilot" hieß das Werk, das sie vorbereitet hat. Mara Dehler hat sich ein Werk von Wolfgang Amadeus Mozart ausgesucht: Sie spielte auf dem Klavier ein "Andante grazioso" und "Banks of Ohio". Und auch Samira Spiegl und Nils Hanf haben sich das Klavier als Instrument ihrer Wahl ausgesucht.

Als eingespieltes Team erwiesen sich die beiden Geschwister Haylee und Maylo Schlund. Sie gaben beim Nachmittagskonzert der "School of Music" Filmmusik aus dem legendären Piratenfilm "Fluch der Karibik" zum Besten.