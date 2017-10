Ein fröhliches Konzert-Spektakel

von SONNY ADAM

Chorgesang kann lebendig und zeitgemäß, mitreißend und unterhaltsam sein. Zumindest dann, wenn man ihn so präsentiert, wie "In Joy". Der Name des Chores aus Lichtenfels, der nichts anderes als "Mit Freude" heißt, ist Programm. Als Chorleiterin Pia Hempfling (damals Rübensaal) beschloss, den Freitagabend zu nutzen, um gemeinsam mit anderen zu musizieren, gründete sich der Chor mit elf Sangesbegeisterten.



Echte Talente

Inzwischen ist das Ensemble auf 24 Sängerinnen und Sänger angewachsen. Unter den Mitgliedern sind echte Talente mit begnadeten Stimmen. Nicht nur in Lichtenfels sind "In Joy" ein Begriff, sondern auch weit über den Landkreis hinaus.

Für den Auftritt in der St.-Hedwig-Kirche in Kulmbach hat der Chor die schönsten Lieder der vergangenen Jahre wiederaufleben lassen. Evergreens, unvergessene Hits von Elton John und anderen Legenden, aber auch Africans und Gospel stießen beim Publikum auf Begeisterung.

Das wohl schwierigste Lied, das der Chor nach Kulmbach mitgebracht hatte, dauerte acht Minuten: "Wir haben eineinhalb Jahre an diesem Stück gearbeitet", verriet Pia Hempfling stolz über "ABBA Capella". Tatsächlich interpretierten die Lichtenfelser Sänger nahezu alle legendären ABBA-Hits am Stück. Ob "Take a chance on me", "The winner takes it all", "Money, money, money" oder "Dancing Queen" , "Mama Mia", "SOS" oder "Thank you for the music" - in einem Mega-Evergreen begeisterte "In Joy" mit den unvergessenen Hits.

Das Ensemble hatte Elton Johns Superhits "Der ewige Kreis" und "Can you feel the love tonight" dabei, begeisterte mit "Only you" und "When you say nothing at all". Und natürlich durften auch Leonhard Cohens legendäres "Hallelujah" und "Amazing Grace" nicht fehlen.

Typisch für das sangesbegeisterte Ensemble sind jedoch afrikanische Songs. Mit "The lion sleeps tonight" entführten die Sänger die Zuhörer in der St.-Hedwig-Kirche in die Welt des Südens. Dann interpretierten sie auf Swahili ein "Vater unser" - "Baba Yetu".



Afrikanisch inspiriert

Absolut hörenswert war zudem das von einem traditionellen afrikanischen Lied inspirierte "Freedom is coming". Und ganz leise wurde der Chor bei dem afrikanischen Schlaflied "Thula mtwana wami". Immer wieder überraschte das Ensemble mit solistischen Einlagen und mit neuen Klangfarben: Bei "Nkosi sikelel' iAfrika" schwang Temperament und Rhythmusgefühl mit. Und auch Songs wie "Red, red rose" oder "Some Nights" gingen den Sängern wunderbar über die Lippen.

Chorleiterin Pia Hempfling ist eigentlich gelernte Sozialpädagogin. Sie hat das musische Gymnasium in Bamberg besucht, hat Chorleiterlehrgänge absolviert und schon vor Jahren die Prüfung zur staatlich anerkannten Chorleiterin abgeschlossen. Sie spielte bei dem Auftritt in Kulmbach E-Piano, trommelte, dirigierte mit Temperament und mit unglaublichem Engagement. Und sie hat die Gabe, den Funken der Begeisterung überspringen zu lassen. "Wir sagen Danke für zehn wundervolle Jahre", brachten es die Chormitglieder selbst auf den Punkt.

Auch die Zuhörer konnten sich für ein schönes Konzerterlebnis bedanken. Denn Pia Hempfling und ihre Sänger überzeugten in der Kulmbacher Kirche immer wieder solistisch oder gemeinsam mit Topleistungen. Drei Zugaben gewährte der Chor - sehr zur Freude des Publikums.