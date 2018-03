Echt stark, Franke zu sein

Nur geprahlt





Wirklichkeit drin





"In der Mitte sind wir"





Zusatztermine geplant



Opa Schorsch ist tot, und die verhasste Verwandtschaft aus Oberbayern kommt zu Besuch. Die nörgelige Eleonore Maierbichler (Maria Magdalena Simbürger) lässt kein gutes Haar am fränkischen Teil der Familie. "Was ist das? A Laabla? Das is doch ein Sprachfehler!" Franken sei einzigartig trostlos, die Menschen antriebslos und schwermütig, nicht einmal einen Heimatabend hätten sie hier.Klar, dass das die Betreiber des in die Jahre gekommenen Landgasthofs "Zur gfreggdn Katz" nicht auf sich sitzen lassen wollen. Sie prahlen mit einem fränkischen Heimatabend sondergleichen, den es gar nicht gibt. Dumm nur, dass Eleonore beschließt, eine weitere Nacht zu bleiben, denn einen echt zünftigen Heimatabend will sie sich keinesfalls entgehen lassen.Die Franken-Revue reloaded feierte am Samstagabend im Theater Baumann nach 15 Jahren noch mal Premiere, und fast alle aus der alten Riege waren mit dabei. "Natürlich habe ich an dem Stück auch ein paar Dinge verändert", verriet Autor und Regisseur Rüdiger Baumann. So sei zum Beispiel der Part des teilnahmslosen Ernst (Markus Schmitt) neu dazugekommen. Markus Schmitt bereichert zusammen mit Nadine Dörfler und Elisabeth Krüger als ehemalige Teilnehmer am Theaterworkshop der Sommerkunstwochen das Schauhaufen-Ensemble. Ebenso neu in der Besetzung glänzten Doris Stein als Zimmermädchen Dörte und Vanessa Schramm als leichtes Mädchen Natascha."Ich glaube, die Franken-Revue ist so erfolgreich, weil viel fränkische Wirklichkeit darin steckt, und wir uns selbst nicht so voll nehmen", meinte Baumann. Vor 15 Jahren hat er das Stück den Darstellern auf den Leib geschrieben, und alle füllen ihren Part heute noch glänzend aus.Eine echte Hauptrolle gibt es nicht, alle sind gleichwertig präsent und leben in ihrer großartigen Darstellung vom Miteinander auf der Bühne und der Interaktion mit dem Publikum. "Ich habe mich riesig auf den heutigen Abend gefreut", sagte Entertainer Frank Walther alias Spratzel. Anfangs sei er zwar skeptisch gewesen, etwas "Aufgewärmtes" auf die Bühne zu bringen, aber schon bei den Proben kam die Freude zurück. Der Spitzname Spratzel ist ihm auch im echten Leben geblieben.Ebenso bei Frank Schott, der nun Frecko heißt. Er singt in der Franken-Revue den bekannten Hit "New York, New York" als eine Hommage an die fränkische Heimat, in der es heißt: "Echt stark, echt stark!" Schott: "Ich bin stolz, dass ich den Text singen darf. Und ich denke, jeder geht hier mit Stolz aus dem Theater raus, Franke zu sein."Tatsächlich findet sich bei all der Gaudi und dem Witz eine schöne Botschaft in der Revue, in der auch im Schnelldurchlauf die Geschichte Frankens beleuchtet wird. So erfährt der Zuschauer, wie das berühmte Wort "fei" entstanden ist, dass Franken als Heimat der Nationen ein echter Schmelztiegel, aber seit 1806 doch nur ein ungeliebtes Anhängsel Bayerns ist. Doch Spratzel weiß Rat: "Da ist die ganze Welt, und in der Mitte sind wir."Selbst Eleonore aus Oberbayern muss am Schluss zugeben "Franken ist großartig - doch noch schöner wäre es, wenn ihr die Schönheit um euch auch so sehen könntet."Die Franken-Revue ist ein köstliches, tempogeladenes Stück Franken, das die Zuschauer mit Witz, Musik, originellen Liedtexten und Einfallsreichtum von Anfang bis Ende mitreißt. Die 13 Akteure leben auf der Bühne die runde Geschichte aus, sie gehen in ihrer Rolle auf. Man hat den Eindruck, sie müssten gar nicht viel spielen.Für die laufende Saison sind die Aufführungen der Franken-Revue bereits ausverkauft. Es werden aber immer wieder Karten zurückzugeben. Außerdem sind Zusatztermine in Planung (Infos gibt es hier www.das-baumann.de ).