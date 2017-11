Dreijähriger in Neuenmarkt ausgebüxt

Einem Polizeibericht zufolge bemerkten Anwohner in Neuenmarkt am Sonntag Morgen gegen 9:20 Uhr einen kleinen Jungen, der sich unbegleitet in Richtung Hauptstraße bewegte. Als die "Finder" des Kindes keinen zugehörigen Erwachsenen in absehbarer Nähe entdecken konnten, kontaktierten sie kurze Zeit später die Polizei.



Obwohl der Junge sich auf besorgte Nachfragen hin weigerte, Auskunft über seinen Namen und seine Adresse zu geben, konnte mit Hilfe der Anwohner seine Anschrift herausgefunden werden. Später stellte sich heraus, dass sich die Mutter des Jungen in der Arbeit befand und ihren Kleinen daher nicht von seiner gewagten aber unbeschwert scheinenden Erkundungstour abhalten konnte.



Dass sein Stiefvater in den frühen Morgenstunden zwar bei ihm war, jedoch, von der Müdigkeit übermannt, wieder einschlief, kam dem kleinen Ausreißer gerade gelegen. Das unternehmungsfreudige Kind öffnete selbstständig die versperrte Wohnungstür und büxte ohne das Bemerken seines Stiefvaters aus. Wohin und mit welchem Ziel er unterwegs war, verriet er bisher leider nicht.