Lkw will vor Auto abbiegen - drei Verletzte bei schwerem Unfall im Kreis Kulmbach

Bei dem Unfall am Ortsausgang von Kasendorf (Kreis Kulmbach) in Richtung Thurnau hat es am Freitagmorgen heftig gekracht. Ein Lastwagenfahrer wollte mit seinem Laster von Kasendorf kommend links in die Sportplatzstraße abbiegen.

Im gleichen Moment kam aus Richtung Thurnau eine dunkelgrüne Limousine entgegen, in dem ein älteres Ehepaar saß. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen und rammt mit seinem Wagen die Hinterachse des Lastwagens.

Verursacher erleidet einen Schock

Der Lasterfahrer erlitt einen Schock. Die Feuerwehr musste anrücken, um die Frau in dem Auto vom Beifahrersitz zu befreien. Ihr Ehemann erlitt ein Schleudertrauma.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 15 Freiwilligen im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.