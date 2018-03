Donnerstag war Tag der Unfallflucht in Kulmbach

Seit Donnerstagnachmittag ermittelt die Kulmbacher Polizei in zwei Fällen von Unfallflucht. Beide Male touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer geparkte Autos und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne der gesetzlichen Pflicht nachzukommen und den Geschädigten über den Unfall zu informieren.



Klinikum: BMW beschädigt

Der erste Fall wurde der Kulmbacher Polizei am frühen Nachmittag mitgeteilt. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer aus Kulmbach stellte um 10.50 Uhr seinen Wagen beim Klinikum Kulmbach ab. Als er anderthalb Stunden später zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an hinteren linken Kotflügel des Wagens.



Vermutlich hatte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den BMW gestreift. Der Schaden liegt laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich.



Zweiter Fall bei Handwerkerhof

Am selben Tag - um 15.40 Uhr - stellte ein 26-jähriger Mann aus dem westlichen Landkreis Kulmbach seinen schwarzen VW Golf nur wenige hundert Meter entfernt in der Nähe des Handwerkerhofs am Krankenhausberg ab. Als er etwa eine Stunde später wieder bei seinem Fahrzeug war, musste auch er einen Schaden feststellen, der nach Angaben der Polizei vermutlich auf gleiche Art und Weise entstanden war.



Auch der VW-Fahrer suchte vergeblich nach einem Hinweis auf den Verursacher und wandte sich an die Polizei. Der Schaden dürfte hier ebenfalls die 1000-Euro-Grenze deutlich übersteigen.



Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Kulmbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer am Donnerstag am Kulmbacher Klinikum oder in der Nähe des Handwerkerhofs verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die mit den beiden Unfällen in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Unter der Telefonnummer 09221/6090 werden Hinweise entgegengenommen.