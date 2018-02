Die Trebgaster treiben es bunt

Was haben der Trebgaster und der Veitshöchheimer Fasching gemeinsam? Sie feierten beide ihre 31. Session, und das auch noch am gleichen Wochenende. Hier und dort Gangster, Gauner und Ganoven, aber auch sehr bunte Comic- und Fantasy-Kostüme, und natürlich viel Musik und Klamauk.



Sexy Chicks

Was in Veitshöchheim "Waltraud und Mariechen" sind, erledigen in Trebgast "Rüdiger und Jean Jacques" (Markus Schoberth und Thomas Morck). Wenn im Frankensaal das beste deutsche Mädchenballett mit artistischen Figuren über die Bühne tanzt, wirbelt in Trebgast "ManiaX", die Showtanzgruppe der Mainleuser Parkettfeger, durch den "Zauberwald". Gefolgt von der lokalen Girls-Group "Sexy-Chicks", die in den Urlaub abhebt und sich einen Eimer Sangria am Strand von Mallorca gönnt.

Damit hat es sich vermutlich - ohne die Trebgaster Veranstaltung in irgendeiner Form zu diskreditieren - auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Aber Trebgast hat ja noch die legendären "Rondo Promillos", die sich, seit 31 Jahren mit dabei, immer sehr gewissenhaft auf ihre Auftritte vorbereiten.

Mittlerweile hilft aber offensichtlich auch ein Trainingslager in der warmen Luft von Fuerteventura nicht mehr allzu viel. Am Tropf hängend, mit Rollatoren und Pflegeschwester im Schlepptau, wollten sie auf der Bühne vielleicht schon einmal demonstrieren, dass sie sich bereits für die neue Senioren-Tagespflegestätte im Ort interessieren.

Und Trebgast hat ein Prinzenpaar, Stefanie I. und Stefan III., das dem Protokoll eine besondere Nuance vorgab: Den Eröffnungstanz absolvierte Bürgermeister Werner Diersch mit seiner Hoheit Stefanie I., seiner Schwiegertochter. Das ist Trechetz.



Viel Gelegenheit zum Tanzen

Die Organisatoren, allen voran Melanie Lein, Madeleine Rogoll und Uwe Lein, hatten das bislang übliche Programm etwas gestrafft, um den überwiegend jüngeren Gästen mehr Gelegenheit zu geben, sich auf der Tanzfläche auszutoben und der Partystimmung hinzugeben, die DJ Jörg Hofmann verbreitete. Wenn der Anschein nicht trügt, kam das auch sehr gut an. Nicht leicht war für die Jury angesichts der Vielzahl von Masken und Kostümen die Maskenprämierung. Die Gewinner waren schließlich vier "Herzdamen".