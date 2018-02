Die Thurnauer Feuerwehr rüstet auf für die Sicherheit

Die Bürger im Markt Thurnau und in den umliegenden Dörfern sind im Brandfall nun noch besser geschützt. Die Freiwillige Feuerwehr Thurnau erhielt jetzt ein modernes neues Tanklöschfahrzeug (TLF).



Das TLF 4000 hat einen 5000 Liter großen Wassertank und zusätzlich einen Behälter für 500 Liter Schaum. Der 18-Tonner mit 340 PS kann auf der Straße und im Gelände sicher gefahren werden. "Der Wagen ist ein Lkw, aber auch ein Geländefahrzeug", so Wolfgang Mattausch von MAN.



Auch für Geländeeinsatz geeignet

Im Gegensatz zu einem normalen Lkw, der hinten doppelte Reifen hat, verfügt das TLF 4000 über Singlebereifung. Dazu Allradantrieb und Differentialsperre. Dadurch kann es sich im Gelände besser bewegen.



Jedes Feuerwehrauto ist ein Unikat. Aufbau und Ausstattung des Thurnauer TLF 4000 wurde von Spezialfirmen übernommen. Produktion und Auslieferung des Fahrzeugs haben gut ein Jahr gedauert.



Seit Dezember nun steht das TLF 4000 in Thurnau, das jetzt offiziell übergeben wurde. Kommandant Jörg Schneider und seine Truppe sind mächtig stolz auf das Prachtstück, das insgesamt 326 000 Euro gekostet hat. Dafür gab es Zuschüsse von der Regierung von Oberfranken - 115 500 Euro - und vom Landkreis Kulmbach - 90 000 Euro. Der Rest - 120 500 Euro - muss vom Markt Thurnau geschultert werden.



Bürgermeister Martin Bernreuther betonte, dass sich der Gemeinderat bei der Anschaffung des TLF 4000 einig gewesen sei. Thurnau habe vergleichsweise hohe Zuschüsse erhalten, weil die örtliche Stützpunktfeuerwehr auch umliegende Wehren unterstützt und mit der Autobahn, dem Schloss und weiteren Besonderheiten große Herausforderungen für die Allgemeinheit zu stemmen hat. Eine erhöhte Förderung habe sonst nur noch Kulmbach bekommen, so Landrat Klaus Peter Söllner.



Freude über Wertschätzung

Geweiht wurde das Fahrzeug im Beisein vieler Gäste - darunter Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner und Regierungsvizepräsident Thomas Engel - von der evangelischen Dekanin Martina Beck und der katholischen Pastoralreferentin Bärbel Jansing. Sie stellten fest: "Ein Feuerwehrauto soll dem Leben dienen - und das ist ganz im Sinne Gottes". Kommandant Schneider freute sich über die offensichtliche Wertschätzung, die die Arbeit der Feuerwehr genießt.