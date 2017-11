Die schönsten Advents- und Weihnachtsmärkte rund um Kulmbach

1. bis 3. Dezember

Kulmbacher Weihnacht:

Am ersten Adventswochenende findet von Freitag bis Sonntag der Kulmbacher Adventsmarkt im Oberhacken und Büttnerwinkel statt. Geöffnet ist er am Freitag von 16 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Kunsthandwerkermarkt in den Räumen des Burgguts in der Waaggasse ist am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Adventsmarkt in der Diakonie an der "Alten Villa" kann am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr besucht werden. Dazu findet am Sonntag in Kulmbach ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Mainleus:

Der neue Weihnachtsmarkt in Mainleus startet am Samstag (2. Dezember) mit dem Adventseinläuten und einem Umzug der Kinder um 15.30 Uhr. Der Markt dauert bis 20 Uhr, am Sonntag hat er von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

Marktleugast:

Am Samstag, 2. Dezember, findet der Weihnachtsmarkt von 12 bis 20 Uhr auf dem Festplatz in der Webergasse statt.

Neudrossenfeld:

Der Drossenfelder Weihnachtsmarkt findet am Samstag ab 16 Uhr statt.

Schirradorf:

In Schirradorf wird der Weihnachtsmarkt vom 1. bis 3. Dezember gefeiert.

Wartenfels:

Die Wartenfelser Weihnacht wird heuer am Sonntag von 13 bis 18 Uhr gefeiert.

Wirsberg:

Am Sonntag ab 12 Uhr öffnet der Wirsberger Adventsmarkt bis in die Abendstunden.



8. bis 10. Dezember

Ködnitz:

Am Sonntag ab 15 Uhr findet der Weihnachtsmarkt beim TSV-Sportheim statt.

Presseck: Ab 11 Uhr wird am Sonntag der Frankenwald-Weihnachtsmarkt "Drinnen und draußen" am TSV-Sportheim gefeiert.

Rugendorf:

Dort feiert die Dorfgemeinschaft am Sonntag ab 14 Uhr.

Thurnau:

Der Weihnachtstöpfermarkt im Schloss Thurnau findet am zweiten Adventswochenende täglich ab 11 Uhr statt.

Untersteinach:

Die Dorfweihnacht öffnet am Samstag um 15 Uhr auf der Peuntwiese in Untersteinach.



15. bis 17. Dezember:

Blaich:

Der Blaicher Weihnachtsmarkt rund um den Mönchshof findet am Sonntag ab 11 Uhr statt.

Lehenthal:

Der 9. Lehenthaler Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag ab 14 Uhr seine Pforten. Gegen 17 Uhr bringt das Rentiergespann das Christkind und den Nikolaus.

Stadtsteinach:

Der Staanicher Weihnachtszauber findet am Samstag zwischen 14 bis 21 Uhr in der Knollenstraße

statt.