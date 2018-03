Die Sanierung des alten Rathauses in Thurnau macht Fortschritte

Große Geschäftigkeit herrscht rings um das alte Rathaus in Thurnau: Das recht heruntergekommene Gebäude wird derzeit saniert und soll zu einem echten Schmuckstück werden. Bauherr ist der Markt Thurnau, der nicht nur dafür sorgen will, dass in das aus dem Jahr 1792 stammende Haus wieder Leben einzieht, sondern dass auch das Umfeld ein ansprechendes Gesicht erhält.

Im Erdgeschoss des alten Rathauses wird die Sparkasse ihre neue Geschäftsstelle eröffnen. Im ersten Stock entstehen Räume, die variabel nutzbar sein sollen: Zum einen für die Volkshochschule, zum anderen für das Schlosstheater, dass dann von der bisherigen Spielstätte im Torwärterhaus ins alte Rathaus umziehen wird. Im Dachgeschoss entstehen ein Büro für die Forstverwaltung und eine kleine Wohnung.

Großen Wert legt der Markt Thurnau dabei auf Barrierefreiheit. Deshalb wurde ein Nebengebäude in die Sanierungsarbeiten einbezogen, von dem aus Besucher von Volkshochschulkursen und Theaterbesucher mit einem Aufzug in den Veranstaltungsraum gelangen.

Rund um die Baustelle sieht es derzeit noch wüst auch. Aber auch das soll sich Bürgermeister Martin Bernreuther zufolge bald ändern. Ende März soll der Platz neu gestaltet werden. Unter anderem werden 13 Parkplätze angelegt und das Bachbett attraktiver gestaltet.



Mehr über die Sanierung des historischen Gebäudes und weitere Fotos gibt es in demnächst auf inFranken.