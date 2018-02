Wann kann die Turnhalle genutzt werden?

Die für den Schuljahresbeginn geplante Fertigstellung der neuen Stadtsteinacher Schulturnhalle hat sich um einige Monate verzögert, aber in wenigen Tagen ist es soweit.Vor der Übergabe wollten sich die Stadtsteinacher Stadträte ein Bild von der neuen Halle machen. Bei einem Ortstermin am Montagabend vor der eigentlichen Stadtratssitzung, nahmen die Räte die Halle und alle Nebenräume kritisch unter die Lupe, begleitet von Architekt Bruno Hauck aus Bayreuth.Ihren aufmerksamen Augen entging nichts, und so wurde eine Liste mit diversen kleinen Mängeln zusammengestellt. Die Abdichtung noch offener Fugen gehört ebenso dazu wie ein Prallschutz für Steckdosen und Technikanschlüsse, Abdeckungen für offenliegende Kabelstränge, Nachbesserungen an Türrahmen und Schutzbleche für Holzrahmen im Außenbereich, um vorzeitige Verwitterung zu unterbringen. Der Architekt wurde beauftrag, die nötigen Arbeiten ausführen zu lassen. Danach kann die Schlüsselübergabe erfolgen.In der folgenden Stadtratssitzung wurden zahlreiche interessante Themen diskutiert. So besteht die Chance auf eine Förderung für den Abriss der alten Turnhalle mit Neugestaltung des Pausenhofs. Schrittweise umgesetzt werden soll die energetische Sanierung des gesamten Schulhauses. Und der Hort wird wegen der starken Nachfrage um 15 auf 75 Plätze aufgestockt.Mehr zur neuen Turnhalle lesen Sie hier