Die entartete Gunst des Matthias M.

Auf unserem Erdball sind alle versucht, es allen recht zu machen, der politisch korrekte Wahn legt die ganze Welt lahm. Mit der Ankündigung zu seinem neuen Satireprogramm "Entartete Gunst" legte der bekannte Radiomoderator Matthias Matuschik eine hohe Latte, hatte er es sich doch selbst zur Aufgabe gemacht, Licht ins Dunkel zu bringen, Fallen aufzudecken, Gunst und Günstlinge an diesem Abend zu benennen.



Jeder nach seiner Façon

"Die Leute sind komplett verrückt, jeder wird immer empfindlicher", kritisierte er am Freitagabend im Sonderveranstaltungsraum des Kulmbacher Mönchshofs und plädierte zu Recht dafür: Jeder solle nach seiner Façon glücklich werden. "Ich mag keine Menschen, die anderen ihren Glauben überstülpen wollen, das gilt auch für Veganer."



Matuschik brachte viele vernünftige Ansichten, machte sich kritische Gedanken über das Kükenschreddern, das angestrebte Wassermonopol des Nestlé-Konzerns oder Religionswahn und trat für Flüchtlinge ein. "Man stelle sich vor, 80 Millionen haben Angst vor 890 000 Geflohenen. Aus Angst vor Flüchtlingen haben wir so gewählt, dass wir unregierbar sind." Wenn jemand von einem syrischen Flüchtling, der kein Deutsch spricht, den Arbeitsplatz weggenommen bekäme, läge das Problem wohl woanders. "Wir müssen vielmehr stolz darauf sein, dass wir diesen Menschen helfen, wo andere Länder um uns herum es nicht tun."



Eine derart deutliche Position bezog Matthias Matuschik jedoch nicht in allen Punkten, vielmehr bremste er sich mit teils seichten Begründungen oft selbst aus und setzte keine klaren Grenzen. Zu Recht prangerte er frauenfeindliche Stammtischsprüche an, hinterfragte die Würdigung der Frau im christlichen Abendland. Doch war sich der Kabarettist bewusst, dass er sich selbst Klischees bediente? Klischees über Frauen, die nicht einparken können, Frauen, die ab einer bestimmten Kleidergröße keine Leggins zu tragen haben und bei der Frage: "Ist diese Ursula von der Leyen überhaupt eine Frau?"



Im Thermomix-Wahn

Unterhaltsam waren seine Ansichten über den Thermomix-Wahn, kritisch seine Gedanken zu unserem fragwürdigen Konsumverhalten und berechtigt seine Sorgen über unsere Kinderlosigkeit bei gleichzeitigem Hundeliebewahn. Er beäugte unsere Gesellschaft, in der "man wissen muss, was man nicht sagen darf", mit einem tadelnden Blick, und das durchaus gewitzt, etwa mit einem Seitenhieb auf Facebook: "Es gibt immer noch Kettenbriefe - der Mensch hat nichts dazugelernt. Wir haben sie damals wenigstens noch zehn Mal in Schönschrift verfasst"



Jedoch fehlte es dem Programm, das durchaus Potenzial hatte, insgesamt an einem durchgehenden roten Faden.