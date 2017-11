Des Pfarrers schönster Platz liegt hinter der Plassenburg

Die "Bachmannsruh" im Buchwald ist zweifellos einer der idyllischsten Plätze Kulmbachs. Abgeschieden und abseits der Wanderwege dürfte sie jedoch nur wenigen Leuten bekannt sein.

Beim Stöbern in alten Unterlagen stieß ich 2004 auf die Bezeichnung "Bachmannsruh".





Abseites des Hans-Edelmann-Ringwegs



Zunächst konnte mir keiner sagen, wo genau im Buchwald sich dieser Ort befindet. In dem leider schon verstorbenen Albert Förtsch schließlich fand ich einen profunden Kenner Kulmbachs. Von ihm erhielt ich präzise Angaben. "Die "Bachmannsruh" befindet sich am Hans-Edelmann-Ringweg im Buchwald, etwa 100 Meter hinter dem Pavillon.



Leider erwies sich der Zustand beim ersten Besuch als jämmerlich, von der Bank waren nur noch Reste erkennbar, und der Gedenkstein sah ziemlich verwittert aus.



Schnell einigten wir uns als Heimatfreunde darauf, alles wieder herzurichten. Zusammen mit Dietmar Hellmann, Erwin Felbinger, Thorsten Olbrich und Brotzeit-Sponsor Stadtrat Alexander Meile verwandelten wir den Ort in den schönen Sitzplatz zurück, den Pfarrer Bachmann so liebte.





Spruch in der Holzlehne



Die Inschrift "Bachmannsruh 1866" im Sandstein wurde wieder lesbar gemacht und selbst den früher vorhandenen Spruch in der Holzlehne der Bank - "Der Erholten Rast, kein verschmutzter Platz" - frästen wir erneut ein.



Pfarrer Eduard Bachmann wurde am 19. November 1804 in Kulmbach geboren. Sein Vater war der sehr beliebte Stadtphysikus Christian Bachmann. Als dieser am 28. Dezember 1813 verstarb, stand in seinem Nachruf: "Als Mensch und Arzt, ein Liebling der Herzen."



Eduard war gerade zwölf Jahre alt, als auch seine Mutter Henriette Dorothea, geborene Wipprecht, am 15. Januar 1816 verstarb.





Pfarrverweser in Buchau



Eduard Bachmann hatte drei Geschwister. Johanna war mit dem Advokaten Karl Friedrich Gottlieb Negelein (Negeleinstraße) verheiratet. Fritz lebte als Magistratsrat in Kulmbach, und der jüngere Bruder Ferdinand wurde Regimentsarzt.



Nach dem Besuch der Gymnasien in Hof und Bayreuth folgten für Eduard von 1823 bis 1827 Studienjahre in Erlangen. Die Ordination für sein geistliches Amt, erfolgte am 30. November 1827 in Bayreuth. Danach wurde er Pfarrverweser in Buchau. In seinem Tagebuch hielt er allerlei Interessantes fest. So schrieb er über den schrecklichen 25. Mai 1830, als ein schweres Unwetter die Gegend verwüstete: "Eine halbe Viertelstund hat den ganzen Segen vernichtet, der so reichlich in diesem Jahr über unsere Fluren ausgegossen war. Es erhob sich ein Sturm, der mich, obwohl ich bei dergleichen Naturerscheinungen immer gefasst bin, in Angst und Bangigkeit versetzte, umso mehr, da er Kiesel mitunter in der Größe von Taubeneiern, in dichtem Strome mit sich führte. Ziegel, Fenster und Dächer waren in wenigen Augenblicken zertrümmert."





Zehn Kinder



Am 4. Juli 1830 heiratete Bachmann Emilie Kiderlin, die Tochter des Nürnberger Tuchfabrikanten und Schönfärbers Ernst Kiderlin, die er in Kulmbach kennen- und liebengelernt hatte. Aus der Ehe gingen zehn Kinder hervor, was für die damalige Zeit durchaus normal war. Leider litt Emilie an Depressionen, der Ehemann klagte über den "Schwermut seiner geliebten Ehefrau".



Nach einer weiteren Pfarrstelle ab 1833 in Krögelstein wurde er ab 1838 zweiter Pfarrer in St. Petri in Kulmbach. Die nach ihm benannte "Bachmannsruh" im Buchwald hat in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt. Hier fand er die Muße, längere Aufsätze für die "Zeitschrift für Protestantismus und Kirche" zu schreiben. Für einige Zeit übernahm er sogar die Redaktion des "Sonntagsblattes".

Oft entstanden hier auch die kraftvollen, feurigen Predigten für seine Gemeinde. Manchmal ging allerdings der Eifer mit ihm durch. Zum Beispiel legte er sich mit dem katholischen Stadtpfarrer an, was ihm einen ernsten Verweis vonseiten des Konsistoriums einbrachte.





Mit einer Prinzessin auf Kur



1844 weilte er zur Kur in Kissingen und nutzte den Aufenthalt, um als Badeprediger zu fungieren. In dem Nobelort machte Bachmann viele angenehme und interessante Bekanntschaften. Ein Graf Bobryski aus Petersburg versuchte gar, ihn zu einem Umzug nach Russland zu überreden. Und die bayerische Kronprinzessin Marie, die damals noch nicht zum katholischen Glauben übergetreten war, zeichnete den protestantischen Geistlichen durch "besondere Huld" aus. Wiederholt ließ sie ihn zu Audienzen rufen und verabschiedete sich schließlich auf das Herzlichste von ihm. Wer von beiden hätte ahnen können, dass sie einst als bayerische Königin Kulmbach besuchen und einen Gedenkstein erhalten würde. Oder, dass ein Stück weiter auch ein Gedenkstein für Pfarrer Bachmann und seine "Bachmannsruh" gesetzt werden würde.



Als er am 1. Mai 1848 in Windsbach eine Stelle als Dekan bekam, musste er seinen Lieblingsplatz zurücklassen. "Nachmittag ging der Vater in den Buchwald und nahm Abschied von seinem schönen Plätzchen", schrieb sein Sohn in seiner Biografie. Der Weg dorthin, von dem aus man an den verschiedensten Stellen noch heute prächtige Ausblicke herab auf die Stadt genießen kann, war auch sein Lieblingsspaziergang.





Birken gepflanzt



Besonders freundliche Erinnerungen riefen in ihm stets eine Anzahl Birken wach, gleich beim Austritt aus dem Plassenburg-Tor zur Linken des Weges, die er selbst mit seinen Brüdern gepflanzt hatte. Als sein schönstes Plätzchen bezeichnete er aber eine Lichtung im Wald von der aus er seine geliebte Kirche, die Stadt und die Plassenburg sehen konnte.