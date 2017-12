Der Tanz durch den Foxtrott-Himmel

"Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko" tönte es aus den Lautsprechern. Und alle im Saal sangen "Aniiiiiiiiita" mit. Die Mädels tanzten um ihre Begleiter, und selbst eingefleischte Nicht-Tänzer wurden weich und freuten sich schon auf die nächste Foxtrott-Runde.

Und die Könner nutzten die Chance, um ausgefallene Fox-Figuren zu zeigen. Grundschritt, Damensolo, Drehung - genau so, wie sie es es einst auch in der Tanzschule gelernt haben.



Sie sind angesagt

Die Schlager und Neue-Deutsche-Welle-Partys im Kauernburger "Schlössla" sind angesagt - bei Jungen und Junggebliebenen. Nicht nur den Superhit des legendären griechischen Schönlings Costa Cordalis legten die DJs Udo H. und Jörg am Samstagabend auf, sondern viele weitere Hits der Schlagerszene und der Neuen Deutschen Welle. Sie sorgten so im Saal für eine tolle Stimmung.



"Ein echtes Revival"

"Die deutschen Schlager erleben schon seit einigen Jahren ein echtes Revival. Deshalb wollten wir mal ausprobieren, wie so eine Schlagernacht und eine Neue-Deutsche-Welle-Nacht im Schlössla ankommt", sagte DJ Udo. Immer wieder griffen die beiden DJs zum Mikrofon, sangen die unvergessenen Liedzeilen von "Major Tom" oder "Skandal im Sperrbezirk" mit.



Die Lieder von Nena, Geier Sturzflug, Fräulein Menke oder Gänsehaut sind einfach unvergessen, und sie sorgen auch im "Schlössla" für tolle Stimmung. Natürlich wurden auch all die Partysongs aus Mallorca gespielt.



"Hauptsache Spaß haben" war das Motto der Fete in Kauernburg, bei der am Samstagabend bei vielen Besuchern schöne Erinnerungen wach wurden..