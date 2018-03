Der "Spicker" wird ihre Visitenkarte

Das ist in dieser Form wohl einzigartig im Landkreis Kulmbach: An der Oberen Schule in Kulmbach wünschen sich die Grundschüler eine Schülerzeitung und finden zwei Mütter, die das gemeinsam mit ihnen planen und durchziehen. Noch steckt das Projekt in den Anfängen, aber der Enthusiasmus ist groß, und die Ideen sind vielfältig. Am Inhalt wird noch gebastelt, aber einen Namen hat die Zeitung schon: "Spicker_OS-News".



Silvia Canola-Haußner und Kathleen Gänse sind die beiden Mütter, die jeden Dienstagnachmittag ehrenamtlich mit den Kindern an der Erfüllung ihres Traums arbeiten. Ein paar Textentwürfe für die erste Ausgabe stehen schon. Aber wie wird ein Artikel richtig interessant? Eine Überschrift mitreißend? Ein Interview spannend? Mit der Bitte um eine kleine Starthilfe wandte sich das Redaktionsteam an die Bayerische Rundschau, und wir unterstützen die Initiative im Rahmen unseres Projekts "Klartext" selbstverständlich sehr gerne!



Bei der letzten Redaktionssitzung haben wir gemeinsam Strategien für Gesprächsführung, gute Bilder und lebendige Texte erarbeitet und überlegt, wie sich die Themen umsetzen lassen.

Julius Heß kann es kaum noch erwarten, bis sein erster Artikel veröffentlicht ist. Er interessiert sich für Flugzeuge. Emil Wollmerstedt ist der Fußballfan der Redaktion, Haiyen Duong und Aleyna Tröger sind die Beauty- und Modeexpertinnen, Mika Witzgall hat einen Beitrag über Pokémons geschrieben. Dazu sollen noch einige Lehrer-Interviews kommen, "und natürlich brauchen wir gute Witze", sagt Nick Fischer: "In unserer Zeitung soll man was Neues lernen, aber auch was zu lachen haben."



Die Mischung stimmt also schon mal. "Ich liebe Kinder", sagt Silvia Canola-Haußner über ihre Motivation für das Projekt.. "Deshalb macht mir das Ganze viel Spaß. Das Tolle für die Kinder ist, dass sie durch die eigenständige Arbeit Verantwortung übernehmen und Dinge erfahren, die sie durch den normalen Unterricht nicht kennenlernen würden."



Mit ihrer Tochter Phoebe Wallner hat die engagierte Mutter noch ein zusätzliches Ass im Ärmel: Die Sechstklässlerin hat schon Erfahrung im Zeitungmachen: Sie gehört zum Jugendreporterteam der Bayerischen Rundschau und unterstützt die Grundschüler.