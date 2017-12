Der Mann am Klavier: Alt-OB Stammberger hat Kulmbach geprägt

Er hat länger als jeder andere im Rathaus regiert und in den 24 Jahren Kulmbach geprägt: Erich Stammberger (1927 - 2004) war von 1971 bis 1995 Oberbürgermeister. Am vergangenen Sonntag hätte er 90. Geburtstag gefeiert; außerdem war es sein 13. Todestag.



Staatssekretär war der Favorit

Stammbergers Wahl kam einer Sensation gleich: Nominiert von WGK, CSU und FDP, setzte sich der unbekannte 43-jährige Schlachthofdirektor gegen den als haushohen Favoriten gehandelten Staatssekretär im innerdeutschen Ministerium und Bäckermeister Karl Herold (SPD) durch.



In seinen vier Amts perioden legte Stammberger den Grundstein für das moderne Kulmbach. So wurden die Nordumgehung, das neue Freibad und die Stadthalle gebaut.



Sehr populär

Durch seinen auf Ausgleich bedachten Politikstil erwarb er sich große Popularität. Der in Neustadt bei Coburg geborene Ehrenbürger der Stadt war auch ein musischer Mensch und spielte Klavier. So trat er unter anderem einmal als Solist mit dem Kulmbacher Kammerorchester in Haydns Klavierkonzert D-Dur im Vereinshaus auf.