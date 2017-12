Der Langheimer Amtshof soll wieder leuchten

Während der abendlichen Stadtführung zum Konraditag am 26. November und am Weihnachtsmarkt am vergangenen Wochenende viel es besonders auf: die prunkvolle Fassade des Langheimer Amtshofs in der Kulmbacher Altstadt ist derzeit nicht beleuchtet. Ein große Schattenwand bietet sich dem abendlichen Betrachter der Kulmbacher Stadtsilhouette vom Schießgraben oder von der Karl-Jung-Straße aus. Zwischen Weißem Turm, Rotem Turm, direkt unter der Plassenburg ist ein riesiger Schatten über der Altstadt. Die mehr als 60 Meter breite und von zahlreichen Fenstern, Dachgauben und allerlei barockem Reliefschmuck verzierte Fassade ist neben Plassenburg und der St. Petrikirche das größte, nachts angestrahlte Bauwerk der Altstadt. Kulmbacher und Gäste vermissen die zentral in der Altstadt prangende abendliche Leuchterscheinung.



Auf Nachfragen bei der Langheimer Amtshof Sanierungs- und Verwaltungsgesellschaft teilte Geschäftsführer Rolf Peilnsteiner mit, dass die Beleuchtung in Verantwortung der Stadt Kulmbach liege. "Vier Strahler erleuchten die im Kulmbacher Land einzigartige barocke Schauarchitektur, sie setzen die Werksteinfassade und die pittoreske Dachlandschaft mit ihren Dutzenden von Spitzen gekrönten Dachgauben und dem mit Akanthusblättern, Engelsköpfen, Voluten und Steinkugeln geschmückten Giebel ins richtige Licht."



Der sonst im abendlichen Scheinwerferlicht weithin sichtbare s steinerne Zierrat der 1690er Jahre wird der Bildhauerfamilie Brenk, die damals in Kulmbach ansässig war, zugeschrieben. Peilnsteiner ist von dieser Inszenierung des Bauschmucks sehr angetan: "Wir sind stolz darauf, dass die Stadt Kulmbach das Gebäude ebenso schätzt und es nach der in den 1980er Jahren erfolgten Restaurierung mittels einer eigens dafür angeschafften Beleuchtungsanlage allabendlich so großartig illuminiert".



Mitte November sei nun auf einen Schlag die gesamte Beleuchtungsanlage, das sind drei Strahlerbatterien, kaputt gegangen. Das sofort informierte Bauamt der Stadt Kulmbach habe eine Elektrofirma beauftragt, den Schaden zu haben. Bereits nach zwei Tage nahmen sich die Spezialisten des Reparaturauftrags an, mussten jedoch nach Feststellung des Problems unverrichteter Dinge wieder abziehen. Und seither liegt der Hof im nächtlichen Dunkel.



Eine weitere Nachfrage bei der Stadt Kulmbach hat ergeben, dass hier nicht einfach nur Leuchtmittel ausgetauscht werden müssen. Ein zentrales Bauteil dieser über 30 Jahre alten Beleuchtungsanlage habe seinen Geist aufgegeben. Simon Ries vom Büro des Oberbürgermeisters bedauerte diesen Umstand, der offenbar einige Woche an Zeit beansprucht: "Schuld ist ein defektes Bauteil, das auch sofort nach Auftreten der Störung bestellt wurde. Das hat halt nur leider etwas Lieferzeit."



Ries weiter: "Wir hoffen, dass das Ersatzteil im Lauf der nächste Woche geliefert wird und dann auch gleich eingebaut werden kann, so dass dann zum Advents-Finale auch der Langheimer Amtshof wieder hell erstrahlt."