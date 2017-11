Der Kulmbacher Hans Wilsdorf hat die Armbanduhr erfunden

Einer der berühmtesten Kulmbacher ist Hans Wilsdorf, der Begründer der weltbekannten Rolex-Uhren AG. Hans Wilsdorf, wurde am 22.März 1881 in Kulmbach im Anwesen Marktplatz 7 geboren.



Die Eltern Johann Daniel Ferdinand Wilsdorf, geboren am 29. September 1846 in Kulmbach, und Anna Maisel, geboren am 25. Juli 855 in Obernsees, waren seit 1854 Besitzer einer Eisenhandlung mit Porzellanladen im Gebäude der heutigen Metzgerei Lauterbach.





Familiengruft im alten Friedhof in Kulmbach



Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor, die alle in Kulmbach auf die Welt kamen: Karl , geboren am 18. Juni 1879, Hans und Anna Wilsdorf, geboren am 10. September 1882. Die Mutter verstarb im Alter von nur 36 Jahren am 27. März 1892 in Kulmbach, der Vater kurz darauf, am 16. Oktober 1893, im Alter von 47 Jahren in Bayreuth. Die Familiengruft befindet sich im alten Friedhof in Kulmbach.



Mit zwölf Jahren Vollwaise, lernte Hans Wilsdorf auf dem Internat in Coburg einen jungen Schweizer kennen, durch dessen Vermittlung er mit 19 Jahren nach La Chaux-de-Fonds kam, wo er die Uhrenindustrie und damit gleichzeitig seine Berufung entdeckte.





Die erste Automatikuhr der Welt



1905 ging der 24-jährige Wilsdorf nach London, ausgestattet mit der Generalvertretung einer Uhrenfabrik in Biel. Voll ungewöhnlicher Schaffenskraft und mit angeborenem kaufmännischem Geschick gründete er in London seine erste Firma "Wilsdorf & Davis" und brachte zu einer Zeit, in der die Taschenuhr den Markt beherrschte, eine Armbanduhr heraus.



Damit begründete er seinen Erfolg. Wilsdorf war der Pionier, der die Armbanduhr mit Erfolg weltweit einführte. 1931 erfand er die wasserdichte und durch einen Rotor selbstaufgezogene Uhr, die einzige Automatikuhr, die sich weltweit durchsetzen konnte und richtungweisend wurde.





Name Rolex - kurz und einprägsam



Da es zu dieser Zeit üblich war, dass Uhren den Namen des Verkäufers und nicht den ihres Herstellers trugen, stellte sich für Wilsdorf die Frage der Namenswahl und der Strategie: "Die Hindernisse schienen vorerst unüberwindbar; ich wusste aber, dass es für uns keine Zukunft geben würde, wenn es uns nicht gelänge, unsere Uhr unter ihrem eigenen Namen bekannt zu machen. Der erste Schritt war die Wahl des Namens selbst. Er war so kurz und dabei so einprägsam, dass daneben auf dem Zifferblatt auch der Name des englischen Uhrengeschäftes noch genügend Platz hätte. Was aber besonders wertvoll ist: Rolex tönt gut, ist leicht zu behalten und wird zudem in allen europäischen Sprachen gleich ausgesprochen."



Die vielfach behauptete Erklärung, der Name Rolex sei als ein Kunstwort aus dem französischen Begriff "horlogerie exquise" , also "exquisite Uhrmacherei" entstanden, ist nicht belegt, aber anzunehmen.





Der Markenname auf dem Zifferblatt



Rolex war die erste Firma, die den Markennamen auf das Zifferblatt schrieb. Jedoch wurde diese Umstellung sanft vollzogen, so dass auch in den 1930er Jahren noch Uhren ohne Rolex-Aufdruck ausgeliefert wurden. Ergänzend befindet sich über dem Markennamen ab den 1940er Jahren eine fünfzackige Krone. Diese hat im Laufe der Jahre auch einige Veränderungen erfahren und ist erst seit Ende der 1950er Jahre im heutigen Design gefestigt.



Nach dem Tod seiner Frau 1945 entschloss sich Hans Wilsdorf, dessen Ehe kinderlos geblieben war, sein Lebenswerk der Hans-Wilsdorf-Stiftung zu übertragen. Diese übernahm die Verantwortung für die verschiedenen Rolex-Unternehmen. Stiftungszweck ist die Unterstützung von sozial Schwachen, von Bildung, Kultur, Natur- und Tierschutz. Seit 1972 vergibt die Hans-Wilsdorf-Stiftung jährlich eine hochdotierte Auszeichnung an Persönlichkeiten, die sich um humane Anliegen verdient gemacht haben.





Auf dem Sommersitz gestorben



Hans Wilsdorf starb am 6. Juli 1960 auf seinem Sommersitz "Escale-Fleurie" in Genf.

Der Kreisausschuss des Landkreises Kulmbach hat am 11. April 1983 beschlossen, mit der Benennung der staatlichen Berufsschule Kulmbach in Hans-Wilsdorf-Schule, dem großen Sohn Kulmbachs die entsprechende öffentliche Würdigung und Anerkennung zuteil werden zu lassen. Ein wesentlicher Bestandteil der Partnerschaft zwischen Rolex und der Hans-Wilsdorf-Schule ist die alljährliche Auslobung des Rolex-Preises. Mit diesem wird jeweils der beste Absolvent ausgezeichnet.



Ganz im Geist von Hans Wilsdorf sollen mit ihm Spitzenergebnisse beruflicher Ausbildung als Fundament der weiteren beruflichen Entwicklung, gefördert und belohnt werden.

Der Rolex-Preis, eine wertvolle Uhr, wird stets von einem hochrangigen Vertreter der Firma Rolex übergeben. Dies ist Zeichen besonderer Anerkennung und Wertschätzung. Damit ist der Rolex-Preis einzigartig in materieller und in ideeller Hinsicht. Zum ersten Mal wurde er 1985 vergeben. Nach der bisher letzten Verleihung im Sommer 2017 gibt es inzwischen die stolze Anzahl von 35 Preisträgern.