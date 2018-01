Der Frankenwald als Motivvorlage

Der Frankenwald ist nicht nur ein Nutzwald. Es gibt auch mäandernde Flüsse, zauberhafte Lichtungen. Besondere Momente bringt die Sonne hervor, wenn sie auf- oder untergeht oder der Nebel, wenn er der Landschaft eine mystische Note verleiht. In den nächsten drei Wochen - bis zum 24. Februar - sind die fotografischen "Schätze des Frankenwaldes" im Einkaufszentrum "Fritz" (im Obergeschoss) zu sehen.



Die Bayerische Forstverwaltung in Stadtsteinach, allen voran Dirk Lüders vom AELF und Försterin Anja Mörtelbauer, haben einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen. 25 Fotografen sandten ihre persönlichen Eindrücke ein und strengten sich an, ein Waldbild des Jahres zu liefern. Aufgabe war es, die Vielseitigkeit des Frankenwaldes darzustellen und die Schönheit des heimischen Waldes fotografisch festzuhalten.



Aufforderung zum Anschauen

"Dass der Frankenwald sehr schön ist, das zeigen die Bilder alle. Aber die Fotos sollen nicht nur die Schönheit der fränkischen Heimat zeigen, sondern dazu anregen, sich diese wunderbare Landschaft einmal selbst anzuschauen", sagte Kulmbachs Oberbürgermeister Henry Schramm bei der Ausstellungseröffnung. "Jeder kann diesen Zauber erleben. Man muss nur rausgehen", forderte Schramm die Besucher, die zur Eröffnung der Fotoausstellung gekommen waren, auf.



Die Schirmherrschaft für die Ausstellung hatte Landrat Klaus Peter Söllner übernommen. Er freute sich besonders, dass auf dem ersten Platz ein Fotomotiv aus Stadtsteinach gekommen ist. Thomas Karger hat mit seiner Nikon den Forstmeistersprung, einem legendären Aussichtspunkt, den viele kennen, im Foto festgehalten. Die Sonne setzt Lichtpunkte auf seinem Foto.



Den zweiten Platz belegte Günter Nietert. Er punktete mit einer Schneesturm-Aufnahme aus dem Jahr 2016 aus Seifersreuth bei Grafengehaig. Das Motiv für den dritten Preis hat Christian Köferstein aus Marktrodach auf Fotopapier gebannt: Er hat eine rosafarbene Traumszenerie des Staffelberges festgehalten.



i-Tüpfelchen eines Jahres

Der Fotowettbewerb bildete den Abschluss eines ganz besonderen Jahres. Denn 2017 wurde der Frankenwald vom Bund Deutscher Forstleute zum "Waldgebiet des Jahres" ernannt. Zahlreiche Veranstaltungen fanden statt. Die vielfältigen Aufgaben des Forstes sollten in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der Fotowettbewerb, den die Bayerische Forstverwaltung in Stadtsteinach ins Leben gerufen hat, sollte das i-Tüpfelchen bilden.



Die Ausstellung im Einkaufszentrum "Fritz" ist nur die erste Station, auch im Nachbarlandkreis Kronach sollen die Frankenwaldfotos gezeigt werden.