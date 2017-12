Das war 2017 in der Region Kulmbach - unser großes Quiz

1) Wie viele Studiengänge soll es an dem geplanten Kulmbacher Universitäts-Campus geben?

2) Der Weismainer Bauunternehmer Alois Dechant hatte Anfang 2017 versprochen, der Kulmbacher OB könne das Bierfest auf dem Zentralparkplatz anstechen an

3) 2017 hat in Kulmbach eine Einrichtung ihr Wirken eingestellt, die Langzeitarbeitslosen eine Beschäftigung gegeben hatte. Sie hieß

4) In den kommenden Jahren soll ein hoher Betrag in das Kulmbacher Klinikum investiert werden. Wie viele Millionen Euro sind es?

5) Welche Maßnahme wurde 2017 in der Ortsdurchfahrt von Kauerndorf umgesetzt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen?

6) Wie heißt der Bayreuther, der Ende des Jahres in Kulmbach zum Polizeichef berufen wurde?

7) In Untersteinach wird aktuell über die Zukunft der Wasserversorgung diskutiert. Eine Rolle spielt dabei auch die Zahl der Rohrbrüche in den vergangenen fünf Jahren. Wie viele Rohrbrüche wurden gezählt?

8) In Feulersdorf hat im ablaufenden Jahr ein Riesen-Gewächshaus Schlagzeilen gemacht. Was wird dort angebaut?

9) Im Mai wird bekannt, dass ein Referenzzentrum des Bundeslandwirtschaftsministeriums nach Kulmbach kommt. Wofür ist es zuständig?

10) Im neuen Jahr soll die Filiale eines holländischen Mega-Discounters in Kulmbach eröffnen. Wie heißt die Kette?

11) 2017 hat die Wonseeserin Sonja Wagner eine Krone erobert, die zu welchem Titel gehört?

12) Der Grafengehaiger Werkzeughersteller Krumpholz wurde im ablaufenden Jahr in eine Liste aufgenommen, die was vereint?

13) Die Weidmeser Feuerwehr hatte im Mai 2017 einen besonderen Einsatz. Warum?

14) In Mannsflur wird über den Bau eines Bio-Hühnerstalls gestritten. Wie viele Hühner sollen dort Platz finden?

15) Im ablaufenden Jahr ist eine Gruppe von Menschen in die Schlagzeilen geraten, die der Bundesrepublik Deutschland ihre Legitimität abspricht. Wie werden sie genannt?

16) Im März wurde eine Neuerung in der Gemeinderatssitzung in Rugendorf eingeführt. Was?

17) Weil vor seiner Massagepraxis nur wochentags ein eingeschränktes Halteverbot gilt, geht Reinhold Marlok aus Ludwigschorgast im April auf die Barrikaden und organisiert was?

18) Die Naturbühne Trebgast freut sich über eine Saison der Superlative, die zu Ende gegangen ist. Wie viele Zuschauer haben die Stücke gesehen?

19) Wer hat Ende Oktober für seinen Film auf dem Kulmbacher Flugplatz gedreht?

20) Ende November feiert die Bayerische Rundschau einen Geburtstag größer. Wie alt ist sie geworden?

Kontakt

Preise

Regeln

Aus diesem Grund laden wir in diesem Jahr zu unserem Jahresabschluss-Quiz ein, bei dem es auch etwas zu gewinnen gibt. Wer die richtigen Antworten weiß, kann aus den zugeordneten Buchstaben einen Lösungssatz zusammensetzen. Hier zunächst die Fragen:N) 3V) 5A) 7V) 9U) FaschingI) OsternL) PfingstenE) WeihnachtenL) IntegraR) IntegrieraE) IntregaF) IrtengaG) 100L) 110A) 120E) 130S) Ampel aufgestelltL) Zebrastreifen angelegtP) Einbahnstraße eingerichtetS) Verkehrspolizist eingesetztU) Gerhard RenkA) Dominik SalosnigG) Peter HübnerE) Horst NölkelE) 1S) 4A) 14U) 41C) ObstT) GemüseS) GetreideN) WeihnachtsbäumeK) für die Stimmigkeit und die Ausgewogenheit der ProduktionsketteM) für die Flexibilität und die Buntheit der MenschenketteE) für die Echtheit und die Integrität der LebensmittelketteT) für die Festigkeit und den Glanz der HalsketteI) ActionF) CutT) SetW) Making ofU) Bayerische WeinköniginA) Bayerische BierköniginM) Bayerische MilchköniginO) Bayerische WasserköniginN) große deutsche MarkenE) beste deutsche UnternehmenL) bekannteste deutsche FirmenR) findigste deutsche WerkzeugherstellerR) Sie musste das in den Graben gerutschte Auto ihres Kommandanten bergen.E) Im eigenen Feuerwehrhaus brannte es.L) Die Wehrleute retteten die erste in Weidmes auf einen Baum gekletterte Katze.T) Es war der 1000. Einsatz seit Gründung der Wehr.A) 12E) 120N) 1200U) 12.000E) ReichsbürgerL) VolksbürgerN) NationalbürgerS) BundesbürgerL) Jeder Gemeinderat hat nur eine Wortmeldung.P) Die Tagesordnung darf nur vier Punkte enthalten.N) Es gibt eine Bürgerfragestunde vor Beginn.I) Getränke müssen sich die Räte selber mitbringen.E) kostenlose Massen-MassagenJ) einen Sauna-ProtestR) Schwimmen gegen BehördenwillkürN) ein eingeschränktes Halteverbot vor dem RathausL) 350E) 3500A) 35.000D) 350.000E) Otto WaalkesH) Bully HerbigI) Stefan RaabR) Jürgen von der LippeS) 55 JahreE) 85 JahreR) 115 JahreA) 145 JahreWer alle Fragen richtig beantworten hat, kann einen (sinnvollen) Lösungssatz zusammensetzen. Viel Spaß - und alles Gute im neuen Jahr!Schicken Sie das Lösungswort bis Donnerstag, 4. Januar, 12 Uhr, an: BR-Redaktion, E.-C.-Baumann-Straße 5, 95326 Kulmbach, per Fax an 09221/949-378 oder per E-Mail an redaktion.kulmbach@infranken. de . Bitte Name und Telefonnummer nicht vergessen.Unsere Preise sind zwei Freikarten nach Wahl für die Plassenburg-Open-Airs 2018 - die Bayerische Rundschau ist Medienpartner der Veranstaltung, zwei Kochbücher ("Winter im Glas" und "Mein Winter-Kochbuch") sowie ein 5-Euro-Gutschein für unsere Geschäftsstelle.Bei mehr als drei richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.