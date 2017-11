Das Kulmbacher Winterdorf nimmt langsam Formen an

Bereits zum 13. Mal wird "Graubergers Winterdorf" seine Gäste in gewohnt anheimelnder Atmosphäre ab Donnerstag, 16. November, empfangen. Um 16 Uhr ist offizielle Eröffnung, ab 19 Uhr steigt bereits die erste After-Work-Party mit Radio Plassenburg, die bis 23 Uhr dauern wird.



"Wie in den letzten Jahren wird es die beliebte After-Work-Party jeden Donnerstag mit den Moderatoren der Morning-Show geben", sagt Kurt Grauberger jr., der die Aufbauarbeiten leitet.





Lounge bleibt bestehen



Neben einer neuen Deko wird sich am Winterdorf nicht viel ändern, auch die vor zwei Jahren neu gestaltete Außenfläche mit Lounge-Möbeln wird wieder in dieser Form gestaltet werden. Entspannt lassen sich dort Hamburger, Flammkuchen, Crepes und natürlich die Kulmbacher Bratwürste bei einer Tasse heißem Punsch oder einem Glas Bier genießen.



Das Winterdorf hat wie folgt geöffnet: Montag und Dienstag von 15 bis 23 Uhr, die restliche Woche von 11 bis 23 Uhr. Schluss ist wieder zum Frühschoppen am 24. Dezember. "Bis 13 Uhr ist Verkauf, um 14 Uhr fällt dann der Vorhang", sagt Grauberger.