Das Kulmbacher Denkmal, das es zweimal gibt

Im Jahr 1906 errichtete Eberhardt Vogelmann am damaligen Rehbergweg (heute Trendelstraße 2) eine Villa. Im Bauantrag wird er als Privatier bezeichnet. Bereits im Juli 1907 konnte er mit seiner Frau und den zwei Kindern dort einziehen.

Die Baugeschichte des im historisierten Jugendstil gebauten Gebäudes ist allerdings einmalig, denn im Grunde wurde es zweimal verwirklicht.



In Thurnau geboren

Vogelmann wurde am 16. Februar 1863 in Thurnau geboren und wuchs zu einem sehr mit der Natur verbundenen Menschen heran. Das bewog ihn auch dazu, den Beruf des Gärtners zu erlernen.

1888 zog er von Thurnau nach Kulmbach, wo er ein Jahr später heiratete. Sein Wohnhaus und seine Gärtnerei befanden sich zunächst auf dem Grundstück Spiegel 10. Auch viele seiner zahlreichen Beschäftigten wohnten dort.



Unter einer Bedingung

Doch seine Ehefrau zog es nach Bayreuth, so baute er dort in der Humboldtstraße 3 die erste Vogelmann-Villa. Die Ziegelfassade blieb unverputzt, die Glasfenster waren verspielter als später in Kulmbach.

In der steifen Beamtenstadt Bayreuth gefiel es nun aber dem Hausherrn nicht besonders. Und so plante er bereits einen Monat nach dem Einzug ein neues Haus in Kulmbach.



Bedingung gestellt

Aber Vogelmann stellte eine Bedingung: Der Kulmbacher Magistrat sollte ihm ein schönes Grundstück anbieten. Dieser war hoch erfreut, dass der ehemalige und sehr geschätzte Mitbürger zurückkehren wollte und bot ihm ein Areal mit wunderbarem Blick über Kulmbach und zur Plassenburg hin an. Dazu noch einen Teil des Geländes der ehemaligen Brauerei Eberlein, über die 1903 der Konkurs eröffnet worden war.

1906 wurde sie zwar noch von der Kapuzienerbräu AG aus Mainleus übernommen, aber 1919 stellte auch diese den Betrieb ein.

Baumeister der Kulmbacher Vogelmann-Villa wurde Max Trübenbach. Er hatte das Geschäft des bekannten Architekten August Levermann übernommen. Eindrucksvoll prägte er das Gebäude mit Merkmalen des Jugendstils.



Klar gegliederte Fenster

Herausragend sind der in der Gegend seltene Zwerggiebel mit Schwebegebinden sowie die klar gegliederten Glasfenster mit den verspielten Fenstereinfassungen aus Sandstein.

Diese Villa gleich zu Beginn der Trendelstraße zählt heute noch zu den interessantesten Baudenkmälern Kulmbachs.

Der Grundriss seines Anwesens im Spiegel 10 und 10 a ist auch heute noch gut erkennbar. 1959 wurden hier ein Neubau für zwanzig Eigentumswohnungen und mehrere Garagen errichtet.