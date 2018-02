Das ist der Fahrplan für den Zentralparkplatz

Rund um den Zentralparkplatz herrscht reges Treiben - erste straßenbauliche Maßnahmen wie in der Spitalgasse haben bereits begonnen. Im Anschluss geht es in der Buchbindergasse, Grabenstraße und Klostergasse weiter. Was tut sich aktuell in Sachen Straßenausbau rund um den Zentralparkplatz? Die Stadt Kulmbach hat in einer Pressemitteilung nun dazu Stellung genommen.



Zurzeit laufen in der Spitalgasse die Straßenbauarbeiten zum Zentralparkplatz unter halbseitiger Sperrung. Dass die Fahrbahn auf gesamter Breite ausgebaut und bei der Einmündung der Grabenstraße in die Sutte ein Kreisverkehr erstellt werden kann, muss aufgrund der beengten Verhältnisse die Spitalgasse ab dem Bürgerhospital bis zur Einmündung Grabenstraße im Zeitraum von Montag, 12. Februar, bis Sonntag, 25. Februar, für den Verkehr voll gesperrt werden.

In diesem Zeitraum ist jedoch die Grabenstraße zwischen der Buchbindergasse und der Sutte wieder für den Verkehr freigegeben, so dass stadtauswärts über die Grabenstraße und Sutte oder Fischergasse gefahren werden kann. Ab 26. Februar wird der betroffene Bereich der Spitalgasse für den Verkehr wieder freigegeben und über die neu hergestellte Straße geleitet.



Wie sieht der weitere Zeitplan aus?



- Im nächsten Schritt werden im Kreuzungsbereich Buchbindergasse/Grabenstraße drei Hochsicherheitspoller als Schutzeinrichtung unter anderem fürs Bierfest eingebaut (im Ernstfall sollen diese einen LKW aufhalten). Drei weitere Poller wurden bereits im neuen Kreisverkehr in der Sutte installiert. Um die Fundamente der Poller einbauen zu können, muss vorab noch eine Gasleitung umverlegt werden. Daher erfolgt im Zeitraum von Montag, 26. März, bis Dienstag, 3. April, eine halbseitige Sperrung der Buchbindergasse. Die Baugrube und Fundamente der Poller sind jedoch so groß, dass die Zufahrt in die Buchbindergasse nicht mehr möglich ist und diese von Dienstag, 3. April, bis einschließlich Sonntag, 8. April, voll gesperrt werden muss. Die Umleitung erfolgt über den Schießgraben, und wenn möglich wird auch hier die Grabenstraße in Richtung Sutte wieder geöffnet. Des Weiteren wird der genannte Zeitraum der Vollsperrung auch gleich noch von den Bayernwerken und der Telekom für Kabelumverlegungen in der Buchbindergasse genutzt.



- Der Ausbau der Grabenstraße unter Vollsperrung erfolgt von Montag, 23. April, bis Freitag, 1. Juni. Neben dem eigentlichen Straßenausbau werden auch Bäume entlang der Grabenstraße gepflanzt.



- Als Vorabmaßnahme zum eigentlichen Ausbau der Klostergasse werden von den Bayernwerken und der Telekom in der Zeit von Dienstag, 3. April, bis Freitag, 1. Juni, in der Klostergasse bereits neue Kabel verlegt. Diese Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung der Klostergasse.



- Ab Montag, 13. August, bis voraussichtlich Jahresende wird dann die Klostergasse für den Straßenausbau sowie für die Verlegung von notwendigen Wasserleitungen halbseitig im Wechsel für den Verkehr gesperrt.



Die Stadt Kulmbach bittet die Anwohner und die Bevölkerung um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen und Behinderungen.